Absteiger CVJM Gevelsberg braucht einen neuen Trainer

Gevelsberg. Der Abstieg ist bereits besiegelt, jetzt steht fest: Der CVJM Gevelsberg braucht in der Handball-Kreisliga einen neuen Trainer.

Nach dem besiegeltem Abstieg in die Handball-Kreisliga steht beim CVJM Gevelsberg eine Neuausrichtung an. Der bisherige spielende Trainer Marcel Heyde wird beim sportliche bedeutungslosen Saisonabschluss am Freitagabend bei der ebenfalls abgestiegenen HSG Wetter/Grundschöttel letztmalig für den Bezirksligisten auf der Bank Platz nehmen.

Heyde, der seit einigen Wochen auch beim Frauen-Bezirksligisten TG Voerde Trainer ist, möchte dem CVJM nicht im Weg stehen. „Die Mannschaft braucht um wieder aufzusteigen einen neuen Impuls. Und dem möchte ich nicht im Weg stehen, deshalb habe ich dem Verein mitgeteilt das nach dem Wetter-Spiel Schluss ist“, sagt der 36-Jährige. Das Spiel gegen seinen Ex-Verein ist das Duell zweier bereits abgestiegener Mannschaften, die in der kommenden Saison in der Kreisliga wieder aufeinandertreffen werden. Anwurf in der Sporthalle Oberwengern ist um 20 Uhr.

