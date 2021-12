Abstiegskampf: Schwelm und Voerde tauschen die Plätze

Schwelm/Ennepetal. So hat sich der Rücktritt von Markus Dönninghaus als Trainer beim VfB ausgewirkt.

Die beiden „Sorgenkinder“ unter den heimischen Fußball-Bezirksligisten haben am vorletzten Spieltag der Hinrunde die Plätze getauscht. Während sich BW Voerde durch einen souveränen 6:1-Sieg gegen Wetter etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft hat, ist der VfB Schwelm durch die 3:4-Niederlage gegen Letmathe in die Abstiegszone abgerutscht. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg gegen TuS Ennepe verdrängten die SF Hüingsen den FSV Gevelsberg, der in Hennen Corona-bedingt nicht antreten konnte, vom zweiten auf den dritten Platz.

Schwelm nach Trainerwechsel beflügelt

Man kann es nicht anders sagen: Der Rücktritt von Trainer Markus Dönninghaus hat den VfB Schwelm beflügelt. Der Auftritt gegen ASSV Letmathe hatte eine ganz andere Qualität als die Partien zuvor. Allerdings fehlte erneut zum Ende hin die Kraft. Die Führung hielt nur bis zur 85. Minute. Dass die Mannschaft dann noch zwei Treffer kassierte und damit wiederum mit leeren Händen dastand, entbehrt nicht einer gewissen Bitterkeit, ist aber auch fehlender Fitness aufgrund mangelnder Trainingsbeteiligung geschuldet.

Der neu in die Verantwortung gerückte Biniam Ghebremeskal hatte angesichts der Personalmisere mit der Reaktivierung von Michael Olimski (49), einst Torjäger der Schwelmer in der Landesliga, und Kibri Mehreteab, der in dieser Saison studienhalber kürzer treten wollte, reagiert. Seine Elf begann diesmal konzentrierter als sonst, war auch in der Rückwärtsbewegung zunächst überwiegend wachsam. Und sie erspielte sich sogleich Chancen. Doch mit dem ersten Angriff kamen die Gäste zur Führung. Ein Eckball fand den verwaist im Strafraum stehenden Haarmann, der humorlos vollstreckte.

Topleistung von Torwart Torben Jörges

Anders als zuletzt ließen die Schwelmer aber ob der Rückstandes nicht die Köpfe hängen. Ein langer Pass fand Leon Müller am rechten Flügel, der legte zurück, sodass Rico Hein zum Ausgleich einschieben konnte. Erneut Hein war es, der mit einem direkten Freistoß vom Strafraumeck in die lange Ecke unhaltbar seine Farben in Führung brachte. Da war gerade mal eine Viertelstunde gespielt.

Schwelm zeigte nun bislang oft vermisstes Selbstbewusstsein, setzte die Gäste unter Druck. Die wussten sich aber nach 20 Minuten mehr oder minder Dauerbelagerung zu befreien und sorgten ihrerseits in den letzten zehn Minuten vor der Pause für mächtig Alarm im Schwelmer Strafraum. Nur dank mehrfacher Topleistungen ihres Torwarts Torben Jörges kamen die Letmather nicht mehr zu einem Treffer. „Er war unser bester Mann“, lobte Ghebremneskal hinterher seinen Keeper.

„Oldie“ Olimski spielt eine Halbzeit lang

Als Kibri Mehreteab, er hatte „Oldie“ Olimski abgelöst, zehn Minuten nach Wiederbeginn auf 3:1 gestellt hatte, schien es für den VfB zu laufen, doch Samy Smajlovic brachte den ASSV nur fünf Minuten später wieder in Schlagweite. Mehreteab hatte anschließend noch Möglichkeiten, die aber ohne Zählbares blieben.

Umso bitterer, dass Anil Usta in der Schlussphase im Zweikampf einen Elfmeter verursachte, der zum Ausgleich führte und einmal mehr die Moral der Schwelmer gebrochen hat. „Dass wir dann ganz kurz vor Feierabend noch ein Tor kassieren und mit null Punkten dastehen, ist natürlich extrem bitter“, erklärte VfB-Coach Ghebremeskal hinterher.

BW Voerde überrascht gegen Wetter

Mit 6:1 ist der Voerder Sieg für Wetter noch eher glimpflich verlaufen. Torwart Philipp Kathstede verhinderte in mehreren Eins-gegen-Eins-Situationen Schlimmeres. Die Höhendörfler waren in allen Belangen überlegen und schon nach einer Viertelstunde auf die Siegerstraße eingebogen. Nur der Anschlusstreffer durch einen Strafstoß brachte sie kurzzeitig aus dem Rhythmus, den sie aber nach dem ersten Teil eines Doppelpacks ihres Torjägers Alex Hillenberg wiedergefunden hatten.

Der schnelle Blick

VfB Schwelm – ASSV Letmathe 3:4 (2:1)

Schwelm: Jörges – Jonuzi, Russo, Usta, Müller, Ellrich (62. Reimers), Hong-Gonzales, Akbaba, Cham (46. Yigit), Hein (77. Brausen), Olimski (46. Mehreteab).

Tore: 0:1 (8.) Haarmann, 1:1, 2:1 (9., 15.) Hein, 3:1 (55.) Mehreteab, 3:2, 3:3 (60., 85., Elfmeter) Smajlovic, 3:4 (90.) Urumis.

BW Voerde – FC Wetter 6:1 (3:0)

Voerde: Hakenberg – Schmidt, Schipnik, Ziwick, Pietzyk (46. Tuna Dülger), Hryn (84. Knuth), Krahl, Völlmecke, Tolga Dülger (75. Hajra), Kiewitt, Hillenberg.

Tore: 1:0 (6.) Kiewitt, 2:0 (14.) Schipnik, 3:0 (36.) Hryn, 3:1 (54., Elfmeter) Hammouda, 4:1, 5:1 (62., 70.) Hillenberg, 6:1 (89.) Hajra.