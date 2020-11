Bei RE Schwelm geht es zur Sache. Der Verein hat traditionell viele Talente in den eigenen Reihen.

Volleyball Acht Mädchen von der TG RE Schwelm in der Kreisauswahl

Schwelm. Der Volleyball-Nachwuchs der TG Rote Erde Schwelm stellt acht Mädchen in der Kreisauswahl. Diese trifft sich zunächst aber nur im Internet.

Eigentlich war der Start der neuen Volleyball-Kreisauswahl des Doppeljahrgangs 2008/2009 für diesen November geplant, wie auch in den Jahren zuvor. Die Einladungen für ein erstes gemeinsames Training waren schon fast auf dem Weg, doch bekanntlich hat Corona auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Nichtsdestotrotz hat Landestrainer Peter Pourie bei einer Sitzung der Volleyball-Stützpunkte alle dazu ermuntert, ein Zeichen zu setzen: „Corona hin oder her, dann müssen wir eben andere Wege gehen.“ Der künftige Jugendkoordinator für den weiblichen Bereich im Deutschen Volleyball-Verband, forderte kreative Lösungen, um den jungen Mädchen Hoffnung für die Zukunft zu geben. Die Einladungen für die Mädchen aus dem Volleyballkreis Bochum-Ennepe-Herne wurden demnach modifiziert. Statt auf einer Präsenzveranstaltung werden sich die Mädchen online kennenlernen.

„Hervorragende Talentlage“

Die TG RE Schwelm freut sich über die Berufung von acht Mädchen, „was für eine kontinuierliche gute Jugendarbeit spricht und die hervorragende Talentlage in Schwelm widerspiegelt“, heißt es in einer Mitteilung. Eine Nominierung haben erhalten: Emily Andrada, Frida Kindel, Sophie Hellmann, Nia Mintchev, Maja Stanek, Lotta Kohlbürger, Merle Reiermann und Nika Gottschalk. Sie alle kommen in den Genuss einer speziellen Ausbildung des Westdeutschen Volleyball-Verbandes.

Über die Kreisauswahl können sie sich für höhere Aufgaben qualifizieren. Als positives Beispiel dient Jule Mantsch, die in den Nationalkader 2 berufen wurde. Carlotta Klemm und Josefa Vesterling von der TG Roten Erde haben den Weg über die Kreisauswahl bis hin zum Bundesstützpunkt Münster erfolgreich bestritten.

Nach der Online-Veranstaltung im November soll es hoffentlich im Dezember auch das erste „Live-Training“ am Stützpunkt in Schwelm geben.