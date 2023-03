Acht Punkte Vorsprung: Voerde kommt dem Wiederaufstieg näher

Ennepetal. Nächster Sieg, nächster Schritt zurück in die Kreisliga A! BW Voerde II enteilt der Konkurrenz – und im Tabellenkeller wird es richtig spannend.

In der Fußball-Kreisliga B2 rückt der Wiederaufstieg des FC BW Voerde II immer näher. Ein anderes Team aus Ennepetal hingegen droht der Absturz in die Kreisliga C. Der 20. Spieltag im Überblick.

Acht Punkte Vorsprung weist die aktuelle Tabelle für die zweite Mannschaft von Blau-Weiß Voerde aus. Auch die zweite Mannschaft des SuS Volmarstein konnte die Voerder Reserve nicht aufhalten, mit 2:0 (1:0) setzte sich die Mannschaft der Trainer Benjamin Neumann und Ferhat Öztürk durch. Robin Zunder sorgte in der 21. Minute für die Führung, in der Folge fanden zwei Treffer von Goalgetter Tim Buzas keine Anerkennung. In der 68. Minute war es dann aber soweit und der Voerder Torjäger markierte mit dem 2:0 seinen 30. Saisontreffer.

Ärgste Verfolger des Spitzenreiters bleiben die beiden letzten Gegner der Voerder Reserve. Mit jeweils acht Punkten Rückstand rangieren der SC Wengern II und Polonia Hagen II auf den Plätzen zwei und drei. Während Wengern einen lockeren 3:0 (1:0)-Sieg über die Drittvertretung des FSV Gevelsberg einfuhr, unterlag Polonia Hagen II mit 1:2 gegen den FC Herdecke-Ende. Der dritte Verfolger Vatanspor Gevelsberg (40 Punkte) hatte am vergangenen Wochenende spielfrei.

Während an der Tabellenspitze also relativ eindeutige Verhältnisse herrschen, spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt weiter zu. Das spielfreie Schlusslicht RSV Altenvoerde freute sich dabei über eine Niederlage des Vorletzten FC SW Silschede II. Die Silscheder unterlagen beim Drittletzten Westfalia Hagen II klar mit 1:4 (1:2). Hagen setzt sich mit dem Sieg vom Tabellenende ab und weist sechs Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte mehr auf dem Konto aus als Silschede II (13) und der RSV Altenvoerde (12).

