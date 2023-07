Ajagbe ist Schwelms nächster Neuer – Ziring wechselt

Schwelm. Neuer Center für die EN Baskets Schwelm kommt aus Essen und will sich in der ProB beweisen. Derweil geht Viktor Ziring ausgerechnet nach Iserlohn

Die ProB-Basketballer der EN Baskets Schwelm vermelden die nächste Neuverpflichtung. Nach Rückkehrer Thomas Reuter und Jan Bergen haben sich die Schwelmer mit Sadiq Ajagbe die Dienste des nächsten externen Spieler für die kommende Spielzeit sichern können.

Der gebürtig aus Mönchengladbach stammende Ajagbe hat nigerianische Wurzeln und spielte zuletzt in der 1. Regionalliga bei den ETB Miners in Essen. Das Team des ehemaligen Schwelmer Trainer Raphael Wilder verpasste den Aufstieg in den Playoffs knapp, als man im Finale dem jetzigen ProB-Ligisten TV Ibbenbüren unterlag.

Steile Entwicklung in den vergangenen Jahren

Sadiq Ajagbe ist ein 1,98 Meter Center, der in der vergangenen Saison in Essen durchschnittlich knapp 18 Minuten auf dem Feld stand und dabei 6,7 Punkte und 4,3 Rebounds pro Partie auflegte. Der 23-Jährige spielte vor seinem Engagement in Essen beim BSV Wulfen und legte seitdem eine positive Entwicklung hin, die er nun in Schwelm in der ProB fortsetzen möchte. „Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe in Schwelm. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich für mich und uns wieder losgeht. Natürlich freue ich mich auf die große Halle mit den tollen Fans und denke, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen können“, wird Ajagbe in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Sein neuer Trainer glaubt mit Ajagbe eine weitere, gute Ergänzung für den neuen Kader gefunden zu haben. „Sadiq hat bei einem Topteam der Regionalliga West eine gute Rolle gespielt und will jetzt den nächsten Schritt machen. Mit seiner Energie und seiner Arbeit unter dem Korb kann er ein wichtiger Faktor für unser Spiel werden“, so Schwelms Trainer Falk Möller.

Ziring wechselt nach Iserlohn

Derweil gaben die Iserlohn Kangaroos die Verpflichtung von Viktor Ziring bekannt. Der Aufbauspieler war in der vergangenen Saison oft erste Wahl auf der Point-Guard-Position bei den EN Baskets, kehrt aber nach nur einem Jahr in Schwelm zurück zu seinem Heimatverein. Ein Wiedersehen mit Ziring wird es am 23. Dezember diesen Jahres geben, wenn die Iserlohner die EN Baskets empfangen.

Der Kader der EN Baskets:

Aufbau: Paul Schult, Till Hornscheidt, Chris Frazier, Robert Merz, Lennart Urspruch. Flügel: Mats Wessel, Thomas Reuter, Jan Bergen.Center: Sadiq Ajagbe.

