Alexandra Popp muss am Knie operiert werden

Gevelsberg/Wolfsburg. Das ist bitter: Darum ist die Saison in der Bundesliga und im DFB-Pokal für die Gevelsbergerin Alexandra Popp gelaufen.

Zum Gipfeltreffen saß sie auf der Tribüne. Alexandra Popp musste zuschauen, wie der VfL Wolfsburg sich im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga 1:1 vom Spitzenreiter FC Bayern München trennte. Probleme mit der Muskulatur im Oberschenkel, Probleme mit dem Knie – so die Informationen am Rande des sonntäglichen Spitzenspiels. Doch wie ihr Verein VfL Wolfsburg jetzt mitteilt, ist es eine schwerwiegendere Verletzung. Die Gevelsbergerin, die beim FC Silschede das Fußballspielen erlernte, muss für längere Zeit pausieren. Die Knieverletzung hatte sich die 30-Jährige beim Spiel Ende April beim MSV Duisburg (4:0) zugezogen.

Zwangspause von mehreren Monaten

Die Kapitänin sowohl der Niedersächsinnen als auch der Nationalmannschaft wird sich voraussichtlich in der kommenden Woche einem Eingriff am rechten Knie unterziehen müssen. Das bedeutet, so die Mitteilung des Vereins, eine Pause von mehreren Monaten. Die genaue Ausfallzeit hängt vom Heilungsverlauf ab. „Das ist ein Schock für Alex und das gesamte Team“, wird Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, vom Verein zitiert.

Alexandra Popp in Aktion beim Bundesliga-Gastspiel in Duisburg. Hier hat sich die Gevelsbergerin die schwere Knieverletzung zugezogen. Foto: firo Sportphoto / Jürgen Fromme

Der VfL Wolfsburg um Alexandra Popp und Lena Oberdorf steht im Finale um den DFB-Pokal. Eintracht Frankfurt heißt der Gegner am 30. Mai. Überdies sind noch zwei Spiele der Bundesliga auszutragen. Da Wolfsburg als Tabellenzweiter einen Rückstand von zwei Punkten auf Spitzenreiter München hat, besteht immerhin noch die theoretische Chance, die Bayern abzufangen.

Ob die 111-fache Nationalspielerin bei den kommenden internationalen Einsätze dabei sein wird, ist kaum möglich. Am 10. Juni spielt die Frauen-Nationalmannschaft in Straßburg gegen Frankreich. Ein weiteres Testspiel soll am 15. Juni ausgetragen werden – Verhandlungen mit dem zweiten Gegner sind in der finalen Phase.

