Als Voerde 6:1 führt, zeigt Schiri Gnade mit Letmathe

Der FC Blau-Weiß Voerde musste am Sonntag nur gut 70 Minuten lang spielen. Dann brach Schiedsrichter Fabian Kost die Partie der Fußball-Bezirksliga ab. Der Grund: Gegner ASSV Letmathe hatte sich nach und nach „aufgelöst“, am Ende war das Team des verzweifelten Trainers Marco Winner (in diesem Fall gilt „nomen non est omen“) nur noch zu sechst auf dem Platz – und damit nach den Regeln nicht mehr spielfähig, so dass der Unparteiische die Partie beim Stand von 6:1 (4:0) abbrechen musste.

Begegnung wird 6:1 gewertet

„Das habe ich noch nicht erlebt – weder als Spieler noch als Trainer, weder beim eigenen noch beim gegnerischen Team“, bekannte Marco Polo, Chefcoach der Voerder. Er geht davon aus, dass die Partie mit dem beim Abbruch stehenden Ergebnis gewertet wird. Staffelleiter Michael Krauthausen bestätigte diese Auffassung.

Dabei hatten sich die Voerder den klaren Sieg auch redlich verdient, denn ihre beste Leistung hatten sie abgeliefert, solange Letmathe noch mit elf und nach einer Roten Karte gegen Konstatinos Ioanniodis, er hatte die zuvor verhängte Gelbe Karte lautstark kritisiert und dafür dann den Platzverweis kassiert, mit zehn Spielern auf dem Platz gestanden hatten.

Die beste erste Halbzeit der Saison

„Das war die beste erste Halbzeit dieser Saison“, ordnete Co-Trainer Dimi Ropkas diese Phase des Spiel ein. Vor allem: Diesmal waren sie vom Anpfiff an hellwach. Statt gleich einen Treffer zu kassieren, legten sie selbst einen vor. Marc Kiewitt war es, der mit dem ersten seiner insgesamt vier Torerfolge an diesem verkürzten Nachmittag den Reigen eröffnete. Und das mit einem Traumtor. Ein Anspiel von Sinan Avan hatte er elegant an- und mitgenommen und mit einem knallharten Schuss aus 25 Metern ins lange Eck Letmathes Schlussmann Dennis Laske keine Chance gelassen.

Jungs um Kapitän Monse kreieren gute Chancen

Die Partie wurde von Voerde klar dominiert. Immer wieder klappte das Zusammenspiel, kreierten die Jungs um Kapitän Flemming Monse gute Torchancen. Mindestens 80 Prozent Ballbesitz kennzeichneten den ersten Durchgang. Und auch im Abschluss klappte es diesmal deutlich besser. Marc Kiewitt gelang sogar ein echter Hattrick. Dem Führungstor ließ er noch zwei weitere Treffer folgen. Nach einer Balleroberung von Alex Hillenberg machte er zentral vor dem Tor Schritte und wuchtete das Leder aus 20 Metern zum 2:0 in die Maschen. Tor Nummer drei entsprang einer blitzschnellen und ebenso sauberen Kombination über fünf Stationen.

Ab 19. Minute Voerde in Überzahl

Schon vor Sinan Hajras Kopfballtreffer zum 4:0 war im Prinzip die Messe bereits gelesen, zumal Letmathe ab der 19. Minute in Unterzahl agierte. Und die Situation für den Gast wurde schlimmer: Zwei verletzungsbedingte Auswechslungen im ersten Spielabschnitt sorgten für viel Platz auf der ohnehin mit nur drei Spielern besetzten Bank. Als dann auch noch Torwart Laske und zwei weitere Spieler in der Pause in der Kabine blieben, konnte Trainer Winner nur seinen Keeper noch ersetzen, so dass der ASSV mit nur acht Akteuren in die zweite Halbzeit startete, dann aber mit dem 1:4 für eine Überraschung und ein böses Wort von BW-Trainer Marco Polo sorgte. „Was ist da los, Flemming“, fragte der und schickte sein komplettes Auswechselkontingent zum Warmmachen.

Trainer Polo mit seinem Team zufrieden

Beim Gast gingen unterdessen die Auflösungserscheinungen weiter: Nachdem sich in der 53. Minute ein weiterer Spieler auf dem tiefen Geläuf einen Krampf zugezogen hatte und vorm Platz gehumpelt war, wiederholte sich die Szene eine Viertelstunde später. Und Fabian Kost, der Mann mit der Pfeife brach die Partie ab, nachdem er dies schon überlegt hatte, als noch sieben Letmather auf dem Platz standen. Ein zur Klärung bestimmter Anruf beim Staffelleiter blieb aber erfolglos, so dass er weiterspielen ließ.

Inzwischen hatte in der nun mehr als einseitigen Partie – Letmathe stand gezwungenermaßen extrem tief – Marc Kiewitt mit seinem vierten Treffer und Sinan Avan das Ergebnis auf 6:1 geschraubt. „Das war heute ein wirklich gutes Spiel, wobei uns das frühe Tor natürlich in die Karten spielt. Wir sind gut ‘rausgestartet und waren direkt da“,. so Marco Polo