Fußball-Historie Am 12. Mai 1996 steigt der VfL Gevelsberg in Oberliga auf

Verdammt lang her – So jubelten die VfL-Fußballer vor einem viertel Jahrhundert.

Heute vor 25 Jahren, es war der 12. Mai 1996, besiegelte der VfL Gevelsberg um Trainer „Jupp“ Dopmeyer mit dem 0:0 gegen RW Lennestadt-Grevenbrück den Aufstieg in die Fußball-Oberliga. Die Fans waren nach dem Schlusspfiff nicht mehr zu halten, umarmten ihre Meister. Bürgermeister Helmut vom Schemm und Stadtdirektor Volker Stein schlossen sich den Glückwünschen an. Die Gevelsberger feierten damit den zweiten Aufstieg in die Oberliga nach dem 24. Mai 1975.

Platzwunde von Kasparavicius

Nach dem Abstieg aus der Oberliga im Jahr 1982 kämpfte die Mannschaft aus dem Gevelsberger Stefansbachtal in der Verbandsliga um Tore und Punkte. 45:15 Punkte und 70:31 Tore standen zu Buche für Betreuer Kajus Marx, Trainer „Jupp“ Dopmeyer, Kassierer und Vize Lothar Kötting, Thomas Balkenhol, Lutz Wasinski, Thomas Fänger, Torsten Vögler, Thorsten Faust, Martin Slawinski, Ralf Urban, Sven Kronenberg, Geschäftsführer Frank-Ingo Rinde, Masseur Arthur Ackermann, Abteilungsleiter Rolf Warschat, Jürgen Rog, Olaf Weithe, Frank Kunkel, Rene Klöver, Wolfgang Liedtke, Frank Müller, Bernd Granitza, Vidementas Rtaslukas, Oliver Schmidt sowie Valdas Kasparavicius, der nach der entscheidenden Nullnummer im Krankenhaus war. Seine Platzwunde am Kopf musste genäht werden.

Mittlerweile gibt es den VfL Gevelsberg als Fußballverein nicht mehr. Der Nachfolgeklub, FSV Gevelsberg (Fusion aus VfL und SE Gevelsberg), rangierte zum Abbruch der Saison an der Spitze der Bezirksliga.

