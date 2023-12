Andi Sander stürzt: So geht es dem Ennepetaler Ski-Ass

Gröden/Ennepetal Seit Wochen wartet Andi Sander auf den Start in den Weltcup, jetzt stürzt er im Training in Italien. Kurz nach dem Sturz meldet er sich

Glück im Unglück für den Ennepetaler Skirennfahrer Andreas Sander: Der frühere WM-Zweite ist im Training zur Abfahrt in Gröden schwer gestürzt, aber von schlimmen Verletzungen verschont geblieben. „Erstmal kann ich nach meinem Sturz Entwarnung geben“, wurde der 34-Jährige in einer Pressemitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) zitiert.

„Die Knie fühlen sich gut an. Nacken, Brustwirbelsäule und Gesäß, da habe ich mir sicher ein paar Prellungen geholt“, so der für die SG Ennepetal im Weltcup startende Sander weiter. Diese seien „natürlich schmerzhaft, gerade jetzt im Ziel spüre ich das. Aber so wie es jetzt gerade ausschaut, habe ich Glück im Unglück gehabt.“

Training am Mittwoch fällt Schneemassen zum Opfer

Ab Donnerstag wird in Italien zunächst das ausgefallene Abfahrtsrennen von Zermatt nachgeholt, ehe am Freitag und Samstag ein Super-G und eine weitere Abfahrt auf dem Programm stehen. Das Training am Mittwoch fiel, wie die bisherigen fünf geplanten Rennen am Matterhorn und Beaver Creek (USA), aufgrund der Witterungsbedingungen aus. Starker Schneefall machte die Durchführung des Trainingslaufs auf der berüchtigten Saslong unmöglich.

