Andreas Flamme: Auch beim 5. Duell mit den Stars noch nervös

Ennepetal/Gevelsberg Am 6. Januar kommen wieder die Weltstars der Dartsszene nach Gevelsberg. Einer tritt dann zum wiederholten Mal gegen einen Star an.

So ganz sicher ist sich Andreas Flamme noch nicht, mit welcher Musik er am 6. Januar in die Gevelsberger Halle West einlaufen soll. Klar ist dem 50-jährigen Dartsspieler aber, dass er etwas anders machen möchte als noch in der Vergangenheit. „Ich will das Publikum direkt mitnehmen und in Stimmung bringen“, sagt Flamme. Für ihn wird das Duell mit dem Darts-Weltmeister Gary Anderson das nächste Highlight seiner Karriere. Zum fünften Mal tritt er zu einem sogenannten „Exhibition Game“ gegen einen der besten Spieler der Welt an. Die Vorfreude schmälert das aber keinesfalls.

Simon Whitlock, Phil Taylor, Raymond van Barneveld, Nathan Aspinall und nun Gary Anderson: Die Liste der Spieler, gegen die Andreas Flamme in den vergangenen Jahren jeweils ein Leg spielen durfte, zählt die illustren Größen der Dartsszene auf. Für Flamme selbst ist das absolut noch nicht zur Routine geworden. „Ich bin dann immer super aufgeregt, man hat ja nur selten die Chance zu zeigen, was man drauf hat“, sagt er. Die Nervosität kanalisiert er nicht selten in einem extrovertierten Auftreten – und guten Leistungen. „Andreas ist eine Bühnensau“, sagt Karl May, der das Event am 6. Januar auf die Beine gestellt hat.

Russ Bray wird die Halle zum Kochen bringen

Insgesamt 22 Spielerinnen und Spieler werden dann in der Gevelsberger Halle West gegen die beiden Weltklasse-Darter Anderson und Ian Wright antreten. Die erzielten Punkte werden dann von der Stimme der Dartsszene angesagt: Russ Bray. Erzielt einer die maximal mögliche Punktzahl von 180 pro Aufnahme wird die rauchige Stimme von Bray vermutlich wieder ein lautstarkes „One-hundret-and-eighty“ durch die Sporthalle hallen lassen. Ein einzigartiger Moment für jeden Spieler – und einer, der jede Arena zum Kochen bringt.

Hauptsache, die Halle kocht. Andreas Flamme, Dartsspieler aus Ennepetal

Hier gibt es die Tickets Die Tickets für das Darts-Event in der Gevelsberger Halle West B am 6. Januar kosten je nach Sitzplatz zwischen 29,90 Euro und 39,90 Euro. Angeboten werden insgesamt 690 Plätze. Erhältlich sind die Tickets ausschließlich telefonisch über den Veranstalter Karl Mai unter der Rufnummer 01578/8260577.

Genau das möchte Andreas Flamme an diesem Tag auch erreichen. Deswegen bezieht er verschiedene Songs in seine Überlegungen für die richtige Einlaufmusik mit ein. „Ich werde mal mit dem DJ sprechen, was die anderen so machen. Mein Favorit ist bisher ‚Sweet Caroline‘, das muss einfach dabei sein“, sagt Flamme. Sollte ein anderer Teilnehmer sich für dieses Lied entscheiden, wird sich der Ennepetaler ein anderes Lied überlegen. „Hauptsache, die Halle kocht“, ist sein Motto dafür.

Flamme trainiert zwei bis drei Stunden täglich

Bis dahin aber hat Andreas Flamme noch einiges zu tun, denn bei aller Nervosität möchte er auf gar keinen Fall auf der großen Bühne versagen. Zwei bis drei Stunden trainiert er aktuell dafür täglich, am Sonntag nimmt er noch bei einem Ranglistenturnier beim Dartsverein „Kreuz Ass“ in Gevelsberg teil. Eine bessere Vorbereitung gäbe es laut Flamme nicht, schließlich versammeln sich in dem Vereinsheim an der Haßlinghauser Straße Woche für Woche die besten Spieler aus der Region. „Das Niveau ist immer sehr hoch“, weiß Flamme. Er selbst steht auf Platz zwölf dieser knapp 150 Spieler umfassenden Rangliste, im vergangenen Sommer konnte er das halbjährlich ausgetragene Finale gewinnen.

Am 6. Januar aber wird alles noch ein wenig größer sein. „Da fühlt man sich wirklich für ein paar Sekunden wie ein Star“, sagt Andreas Flamme. Und das ist auch beim fünften Spiel gegen einen Weltklassespieler immer noch etwas besonderes für ihn.

