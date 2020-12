Andreas Sander: „Ich traue mir einiges zu dieses Jahr“

Ennepetal. Am 9. Dezember beginnt für Andreas Sander die nächste Weltcup-Saison. So blickt der Ennepetaler Profi auf die anstehenden Rennen.

Der Ernstfall rückt für Andreas Sander immer näher. Die in diesem Jahr extrem lange Vorbereitung auf den Ski-Winter ist abgeschlossen, ab dem 9. Dezember stehen im französischen Val-d’Isère die ersten Weltcup-Skirennen auf dem Programm – mit dem ersten offiziellen Training. Die Umstände sind anders als in den letzten Jahren. Trotzdem freut sich der Ennepetaler Skirennläufer Sander auf den Wettbewerb – und fühlt sich nach überstandener Verletzung bereit für große Leistungen.

Zum zweiten Mal Vater geworden

Jetzt ist noch einmal Zeit für die Familie. Als wir Andreas Sander am vergangenen Wochenende am Telefon erreichen, befindet er sich gerade in seiner Wahlheimat im Allgäu. In diesem Jahr ist er zum zweiten Mal Vater geworden, daher genießt er es besonders, bei seiner Frau und den beiden Söhnen zu sein. „Einen Hund haben wir auch noch, da ist immer was los“, sagt Sander mit einem Lachen.

Mit Sondergenehmigung in den USA

Zuletzt war der 31-Jährige drei Wochen lang in den USA unterwegs. Er nennt es die „heiße Trainingsphase“, die er mit dem deutschen Team in den Vereinigten Staaten verbrachte. Dort fanden Sander und Co. die Bedingungen vor, die sie benötigten, um sich optimal vorzubereiten. Das gilt allerdings nur für die Pisten, denn abseits vom Trainingsparcours war aufgrund der Corona-Pandemie vieles anders als gewohnt. Es gab nicht die Möglichkeit, in einem Hotel zu wohnen, stattdessen mussten sich die Fahrer eine Ferienwohnung teilen und sich selbst versorgen. „Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen, um in die USA einreisen zu dürfen, vor Ort mussten wir dann sozusagen in einer Blase leben“, erzählt Sander. Eine Maßnahme, die für das Teambuilding letztlich förderlich gewesen sei, sagt der Ennepetaler: „Zu viel aufeinanderzusitzen, kann sich auch negativ auswirken, aber wir hatten schon immer ein gutes Teamklima und konnten das noch weiter verfestigen.“

Warten auf Schnee in Val-d’Isère

In dieser Woche stehen nun letzte Trainingseinheiten in Österreich und der Schweiz an, bevor es in Frankreich ernst werden soll. Noch heißt es dieser Tage: Warten auf den Schnee. Denn derzeit sind die Bedingungen in Val-d’Isère noch nicht so, wie sie sein müssten, um den Wettbewerb austragen zu können. Sander geht aber davon aus, dass die Rennen wie geplant stattfinden werden.

Andreas Sander im Trainingslager im vergangenen August in Saas-Fee – ein Wintersportort in den Schweizer Alpen nahe der italienischen Grenze. Foto: Archiv / Privat

Er selbst fühlt sich bereit. Im August hatte er davon berichtet, beim Gehen noch die Folgen des Syndesmoserisses zu spüren, der im vergangenen März diagnostiziert worden war. Jetzt ist Sander topfit. „Ich bin komplett beschwerde- und verletzungsfrei und Stand jetzt genau da, wo ich sein wollte“, betont er. Das sage aber noch nichts darüber aus, wie er im Wettbewerb abschneiden wird, betont Sander: „Wir haben in Colorado auf 3000 Metern trainiert, der Schnee ist speziell. Wenn man dort zurechtkommt, heißt das nicht automatisch, dass man auch in Europa gut fährt.“

Ski-Wettbewerbe ohne Publikum

Sander will keine Prognosen über seine Leistungen im Wettbewerb abgeben, doch er geht mit einer gehörigen Portion Optimismus in die Rennen. „Ich traue mir auf jeden Fall einiges zu dieses Jahr. Ich möchte den besten Winter meiner Karriere fahren, da mache ich kein Geheimnis draus. Es ist mein Ziel, um die Weltspitze mitzufahren, aber es wird sich zeigen, ob das möglich ist. Es kann sich in jede Richtung entwickeln.“

Ob Sander mit guten Zeiten ins Ziel kommt oder nicht, er wird dort nicht von jubelnden Zuschauern empfangen werden. Denn Corona sorgt dafür, dass auch die Skiwettbewerbe in Frankreich ohne Publikum ausgetragen werden müssen. Sanders Vorfreude trübt das nicht. „Die Vorbereitungszeit war ewig lang, daher ist die Freude riesig, wenn die Wettbewerbe starten können.“

Man weiß nie, was nächste Woche ist

Sander erklärt, dass die Fahrer während des Laufs sowieso nichts von den Zuschauern an der Strecke mitbekommen würden. „Während des Rennens tragen wir dicke Helme und aufgrund der hohen Geschwindigkeit ist die Geräuschkulisse so laut, dass wir die Zuschauer nicht wahrnehmen, bis wir ins Ziel kommen.“ Dort, glaubt Sander, „werden die Emotionen sicher andere sein als sonst“, wenn es kein Publikum gibt, das die Fahrer im Ziel bejubelt.

Andreas Sander zu Beginn des Sommertrainings auf dem Rad. Im Mai steigt der Ennepetaler nach einer Verletzung wieder in die Vorbereitung ein. Foto: Archiv / Privat

Endlich wieder Ski-Wettbewerbe – diese Erleichterung ist Sander anzumerken. Er sagt: „Wegen Corona weiß man nie, was nächste Woche ist. Ich hoffe daher auf eine relativ normale Saison.“ Man darf gespannt sein, wie diese Saison für Sander verlaufen wird.