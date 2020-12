Auch die Startnummer 30 bringt Andreas Sander nicht nach vorne. In der Bormio-Abfahrt springt am Ende nur der 19. Platz heraus.

Ski alpin Andreas Sander in Bormio immerhin in den Punkterängen

Ennepetal/Bormio. Für die DSV-Fahrer war es ein enttäuschendes Wochenende in Bormio. Und so bewältigte der Ennepetaler Skirennfahrer "das Biest".

Das war nicht der Jahresabschluss, den sich Andreas Sander erhofft hatte. Das war auch nicht das Weltcup-Wochenende in Bormio, was von dem Ennepetaler Skirennfahrer zu erwartet war. Mit eher enttäuschenden Ergebnissen beendet der 31-Jährige das Jahr 2020. Immerhin setzte es weitere zwölf Weltcup-Punkte, als er am Mittwochmorgen auf der Stelvio in der Abfahrt den 19. Platz erreichte. Am Dienstag war es nur Platz 20 im Super G und elf Zähler. https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/andreas-sander-rutscht-und-landet-in-bormio-auf-platz-20-id231234538.html

Büchel bezeichnet Sander als Edeltechniker

"Ich wünsche, dass Sander eine Antwort auf die schlechte Fahrt im Super G findet", sagte vor dem Rennen noch ZDF-Reporter Michael Pfeffer. Und der ehemalige Weltklasse-Fahrer Marco Büchel, der Liechtensteiner agiert als TV-Experte fürs Zweite, ergänzte, dass Sander die Schlappe wegstecken müsse. "Als Edeltechniker sollte er zeigen können, was er drauf hat. Er muss mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren", sagte er.

Doch Sander, der diesmal mit der Startnummer 30 unterwegs war, fuhr sicher, aber zu verhalten. Vielleicht, weil vor ihm sechs der insgesamt zehn Stürze auf der anspruchsvollen Piste für Renn-Unterbrechungen sorgten. Büchel kommentierte während des Rennens: "Er fährt konstant, aber nicht auf der letzten Rille. Will man vorne mitspielen, muss man mit mehr Risko fahren." So aber wuchs der Rückstand auf den führenden und späteren Sieger Matthias Mayer kontinuierlich. Im Ziel hatte der Ennepetaler 1,41 Sekunden mehr auf der Uhr als der Österreicher, der zusammen mit Vincent Kriechmayr einen österreichischen Doppelsieg einfuhr - Sieger und Zweiter trennten lediglich vier Hundertstel.

"Das Biest" ist bestens präpariert

Dabei waren die Bedingung für die Fahrt gut. "Das Biest", wie die Rennfahrer den Klassiker im italienischen Bormio auch nennen, war bestens präpariert. Die Schneefälle hatten verhindert, dass die 3,6 Kilometer lange Abfahrt zu einer reinen Eispiste wurde. "Es sind beste Bedingungen. Ich bin froh, dass die Skirennfahrer auch mal mit Naturschnee zurecht kommen müssen", hatte Pfeffer vor dem ersten Start gesagt.

Schließlich wurde es aus deutscher Sicht ein enttäuschendes Wochenende, das im Super G seinen Anfang nahm. Bester DSV-Fahrer in der Abfahrt war Romed Baumann auf Rang 14. Hinter Sander reihten sich in die Punkteränge noch Manuel Schmid (21. Platz), Simon Jocher (26. Platz) und Josef Ferstl (27. Platz) ein.

Sander bester Super G-Fahrer im DSV-Lager

Andreas Sander, der für die Skigemeinschaft Ennepetal am Start ist, erreichte in Bormio Platz 20 im Super G und Platz 19 in der Abfahrt, womit er weitere elf beziehungsweise zwölf Punkte auf der Habenseite verbuchen konnte. Nach den drei Wochenenden in Val d'Isère, Gröden und Bormio sind es 88 Punkte für den Super G und 63 Zähler für die Abfahrt auf seinem Konto. Mit der Gesamtpunktzahl von 151 belegt Sander im Gesamtklassement Platz 19, ist dort zweitbester DSV-Fahrer hinter dem Slalomspezialisten Alexander Schmid (165 Punkte; 16. Gesamtplatz).

Im Super G führt der Ennepetaler in der internen DSV-Wertung als Gesamtachter vor Romed Baumann (16. Platz; 51 Pkt), der wiederum bester Abfahrts-Deutscher (12. Platz; 79 Pkt) ist - vor Sander (16. Platz).

