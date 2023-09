Ararat und Vatanspor: Zwei feste Anker im heimischen Fußball

Gevelsberg. Vereine mit Wurzeln im Ausland gab es im EN-Kreis immer wieder. Ararat und Vatanspor haben sich über Jahre etabliert und sind kaum wegzudenken.

An diesem Sonntag findet ein ganz besonderes Derby in der Fußball-Kreisliga A2 statt. Bei der Partie zwischen dem SV Ararat Gevelsberg und der SG Vatanspor Gevelsberg treffen nicht nur zwei Mannschaften aus der selben Stadt aufeinander, sondern auch zwei Teams, die ihre Wurzeln im Ausland haben. Mit der SG Vatanspor trifft ein türkischer Verein auf den kurdischen Klub SV Ararat. Ohne Frage sind solche Teams Mannschaften, die im heimischen Fußball herausragen und ein Alleinstellungsmerkmal besitzen – doch was ist das Besondere an Mannschaften mit Migrationshintergrund? Und welche ähnliche Mannschaften gab es bei uns im Kreis in der Vergangenheit bereits?

Für die Spieler solcher Vereine ist der Klub oft ein Ort, wo sie sich zuhause fühlen können. Wie bei anderen Vereinen auch gibt es dort ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Doch dazu mischt sich dann auch noch eine gewisse Verknüpfung zu- und miteinander, die mit der eigenen Herkunft und der eigenen Geschichte zutun hat. „Man findet bei uns im Verein eine Community und spielt mit Leuten, die einen ähnlichen Lebensweg und vielleicht auch die gleichen Probleme haben“, sagt Ararats Trainer Ishak Aykoc.

Noch nie etwas ähnliches erlebt

Der Zusammenhalt ist dann ein anderer als bei anderen Vereinen. „Ich habe schon bei ein paar Mannschaften gespielt“, setzt Aykoc seine Erklärung an, „aber ich habe noch nie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl wie bei Ararat Gevelsberg erlebt“, hebt der Übungsleiter positiv hervor.

Dazu mischt sich dann auch noch der Stolz auf die Heimat, findet Vatanspors Spielertrainer Baris Hanyildiz. „Das ist wirklich schwer, richtig in Worte zu fassen, aber es ist auch ein wenig so, als würde man seine Heimat ein wenig repräsentieren“, sagt er. Schließlich haben viele auch Familie in der Heimat, man fühle sich verbunden zu seinem Land.

Doch das Ganze solle man nicht zu hoch hängen. „Wir heißen immer noch Vatanspor Gevelsberg und nicht Vatanspor Türkei“, meint Hanyildiz. So spielen auch deutsche Spieler in seinem Verein. Oder aber es streifen sich Fußballer das Trikot von Vatanspor und Ararat Gevelsberg über, die Wurzeln in anderen Ländern, wie beispielsweise Griechenland, haben. Die Teams sind dennoch ein bunter Mix, genauso, wie die „normalen“ Vereine auch viele verschiedene Kulturen vereinen.

Einige weitere Beispiele

Im Kreis sind Ararat und Vatanspor derzeit die einzigen Fußballvereine, die eng mit einer Nation oder eine Kultur verknüpft sind. In der Vergangenheit gab es aber auch mal ähnliche Klubs bei uns im Kreis. Ein sportlich erfolgreiches Beispiel war – zumindest zeitweise – Türk Gücü Ennepetal. Die waren in der Kreisliga ein Überflieger und sind in die Bezirksliga gestürmt. 2008/09 feierte Türk Gücü die souveräne Meisterschaft in der Kreisliga A2. Heute gibt es den Verein allerdings nicht mehr, er wurde vor knapp einem Jahrzehnt aufgelöst.

Genauso gab es in Schwelm mal Türk SE Schwelm. Mit Trinacria Gevelsberg hatten wir im Kreis auch mal einen italienischen Verein – doch auch diese Klubs gibt es mittlerweile nicht mehr.

Jetzt am Wochenende treffen die zwei Vereine, die schon auf eine lange Tradition zurückblicken, aufeinander. Sowohl Ararat als auch Vatanspor sind seit vielen Jahren feste Anker im heimischen Fußball und kaum wegzudenken. In der A-Liga treffen die beiden Erstvertretungen um 15 Uhr im Stefansbachtal aufeinander. „Wir sind sehr motiviert und freuen uns auf das Spiel“, schaut Ararats Ishak Aykoc auf die Partie. Davor spielen noch die beiden C-Liga-Reserven um 13 Uhr gegeneinander.

