Schwelm. Nach zuletzt schwachen Auftritten setzt der Handball-Landesligist Rote Erde ein Ausrufezeichen gegen ein Top-Team der Liga.

Nach drei teils heftigen Niederlagen in Serie hat sich Handball-Landesligist RE Schwelm am Samstagabend in eigener Halle zurückgemeldet. Gegen den Tabellenzweiten TuS Volmetal II setzten sich die Schwelmer mit der Unterstützung des heimischen Publikums verdient mit 28:21 (15:9) durch und präsentierten sich dabei deutlich stärker als in den Vorwochen.