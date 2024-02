Gevelsberg. Gegen den bisherigen Spitzenreiter aus Drolshagen zeigt die HSG Gevelsberg/Silschede die beste Saisonleistung und gewinnt verdient

Im Spitzenspiel der Handball-Landesliga haben die Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede die Oberhand gegen den Spitzenreiter TuS 09 Drolshagen behalten. In der Gevelsberger Halle West gewannen sie mit 24:21 (11:6) und sprangen zumindest vorübergehend auf Rang eins. Der TuS, für den es die erste Niederlage dieser Saison war, hat bei zwei weniger absolvierten Spielen die Möglichkeit, aus eigener Kraft zurück an die Spitze zu kommen.

Trainer Thorsten Stephan sah an seinem Geburtstag über 60 Minuten eine herausragende Leistung seines Teams, welches sich für die 23:29-Niederlage aus dem Hinspiel revanchierte. „Das war sicherlich eines unserer besten Spiele in dieser Saison, gegen einen wirklich starken Gegner haben wir eine hervorragende Leistung gezeigt.“ Im Vorfeld der Partie sah Stephan den Schlüssel in einer starken Deckungsleistung. Seine Spielerinnen hatten offensichtlich gut zugehört, gegen den bislang so dominanten TuS ließen sie vor dem Seitenwechsel nur sechs Gegentreffer zu. „Die Abwehr stand außergewöhnlich gut, im Zusammenspiel mit Kria Krupinski im Tor war das unser größter Vorteil.“

Gevelsberg bewahrt nach Ausgleich die Nerven

In Halbzeit zwei bewiesen die Gäste, dass sie zurecht ganz oben stehen. Sie stellten mehrfach in der Deckung um, erarbeiteten sich vermehrt Chancen und glichen durch Laura Bogdanski zum 17:17 (49.) aus. Als die Partie zu kippen drohte, behielten die Gevelsbergerinnen die Nerven und schlugen mit drei beeindruckenden Aktionen binnen kurzer Zeit zurück. Zunächst spielten sie einen sehenswerten Angriff, den Emina Rasidovic zur erneuten Führung verwandelte. Nach einem Ballgewinn in der Deckung erhöhte Eva Hark per Gegenstoß auf zwei Tore Differenz. „In diesem Moment war das für den Kopf immens wichtig. Das Team hat an sich geglaubt und wurde dafür belohnt“, befand Stephan.

Ich bin richtig stolz auf das, was die Mädels heute geleistet haben. Thorsten Stephan, Trainer der Handball-Landesligisten HSG Gevelsberg/Silschede

Auf das 19:18 (53.) des TuS ließen die Gastgeberinnen vier eigene Treffer folgen, spätestens nach dem 23:18 (57.) durch Rasidovic stand der Sieg der HSG fest. Nach zwei eher mühevollen Siegen riefen die Gevelsbergerinnen im richtigen Moment ihre beste Leistung ab und dürfen sich als erstes Team in dieser Spielzeit über einen Sieg gegen Drolshagen freuen. „Ich bin richtig stolz auf das, was die Mädels heute geleistet haben“, zeigte sich der Gevelsberger Coach rundum zufrieden.

HSG: Krupinski, Graeber – Hark 6/1, Meyer 5, Rasidovic, Römer, Kling je 3, Haar 2, Brockhaus, Hartje je 1, Maiwald, Conrad, Schwebel, Severin