Wedel/Schwelm. Die imposante Serie der EN Baskets Schwelm von zehn Siegen in Folge endet in Wedel mit einer krachenden Niederlage.

Falk Möller fand deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft. „Da haben heute Kinder gegen Männer gespielt“, sagte der Trainer der EN Baskets Schwelm nach der ersten Niederlage seit Mitte November. Zehn Mal hatten die Schwelmer ProB-Basketballer seitdem in Folge gewonnen, beim SC Rist Wedel endete diese beeindruckende Serie aber nun. Und wie. Mit 74:54 (41:22) verloren die EN Baskets auch in dieser Deutlichkeit vollkommen verdient. Kein Wunder also, dass Möller für diesen Auftritt klare Worte fand.

Von Beginn an zeigte sich, dass die Wedeler dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten, während die Schwelmer Spieler nachlässig und nicht bereit für die Energie des Gegners waren. „Ich will nicht sagen, dass wir überheblich waren. Aber das war in allen Bereichen heute schlecht“, befand Falk Möller frustriert. Wedel spielte von der ersten Minute an mit deutlich höher Physis, zeigte starken Einsatzwillen und überrumpelte komplett neben sich stehende Schwelmer vor allem im zweiten Viertel. Eine detaillierte Analyse der Pleite ist für Falk Möller deswegen nicht notwendig gewesen. „Das war heute Playoff-Basketball, für den wir nicht bereit waren“, so der Trainer.

Schwelm kann nur Schadensbegrenzung betreiben

Rist Wedel - EN Baskets Schwelm 74:54 (41:22) Die Viertel: 15:13, 26:9, 17:15, 16:17. EN Baskets Schwelm: Miller (22 Punkte, 16 Rebounds), Reuter (11), Cikara (7), Hornscheidt (6), Frazier (4), Urspruch (2), Ajagbe (2), Klesper, Bergen. So geht es weiter: Am Montag, den 26. Februar, müssen die Schwelmer zum Nachholspiel bei den BSW Sixers nach Sandersdorf.

Dabei hielten die EN Baskets noch im ersten Viertel mit und lagen nur mit zwei Punkten in Rückstand, ehe Wedel in den zweiten zehn Minuten aufdrehte und den Schwelmern den Schneid abkaufte. Lediglich neun Punkte gelangen dem Möller-Team im zweiten Viertel, in dem die Gastgeber deutlich davon zogen. Die Partie war zur Halbzeit entschieden, auch wenn die EN Baskets in der zweiten Halbzeit zumindest im Ergebnis Schadensbegrenzung betrieben. Ein 8:2-Lauf am Ende des Spiels sorgte dafür, dass die Pleite beim Tabellenfünften nicht noch deutlicher ausfiel. Möglich war dies aber nur, weil Wedel da schon so deutlich in Führung lag.

Ich bin gespannt, wie die Mannschaft dann reagieren wird, Falk Möller, Trainer der EN Baskets Schwelm

An der verdienten Niederlage änderte das letztlich aber nichts mehr. Bereits im Hinspiel hatte Wedel in Schwelm gewonnen und sicherte sich damit auch den direkten Vergleich, auch wenn der SC Rist in der Tabelle weiter hinter den EN Baskets bleibt. Am Montag in einer Woche geht es für die Schwelmer zum dritten Auswärtsspiel hintereinander, dieses Mal geht es zu den BSW Sixers nach Sandersdorf. „Ich bin gespannt, wie die Mannschaft dann reagieren wird“, sagt Falk Möller.