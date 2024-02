Gevelsberg. Das war es mit den Titelträumen des Fußball-Bezirksligisten aus Gevelsberg, der das erste Heimspiel unter dem neuen Trainer vergeigt.

Die Aufholjagd des FSV Gevelsberg ist brutal gestoppt worden. Nach der happigen 1:5 (1:3)-Heimniederlage gegen den VfL Schwerte und dem gleichzeitigen 7:3-Erfolg von Spitzenreiter VfR Sölde bei RW Lüdenscheid beträgt der Rückstand der Gevelsberger jetzt satte zehn Punkte. Die ohnehin nur bescheidene Hoffnung, den Ligaprimus noch in Bedrängnis bringen zu können, ist damit bei nahe Null angekommen.

Die Schwerter, die am 14. Spieltag noch auf einem Abstiegsplatz gelegen hatten, feierten im Stefansbachtal ihren dritten Sieg in Folge und kletterten so auf den Tabellenplatz. VfL-Trainer Fadil Salkanovic stellte zufrieden fest: „Wir waren 90 Minuten lang spielbestimmend. Ich hatte erwartet, dass Gevelsberger aggressiver versucht das Spiel zu drehen, aber unserem guten Kombinationsspiel hatte der Gegner nichts entgegenzusetzen.“

Die Jungs stellen alle Ansprüchen, wollen spielen. Da kann man das mit Ausfällen nicht entschuldigen. Marius Pownug, Trainer des Fußball-Bezirksligisten

Fehlende Stammspieler keine Ausrede für Pownug

Dem wollte Gevelsbergs Trainer Marius Pownug nicht widersprechen. „Schwerte hat uns komplett den Schneid abgekauft und auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, stellte er fest. An einzelnen Akteuren wollte er die Pleite nicht festmachen. Zwar fehlten mit dem Gelb-gesperrten Max Schröder, Mathias Schoger und Nick Träptau Schlüsselspieler, doch Pownug verwies auf den breiten Kader. „Die Jungs stellen alle Ansprüchen, wollen spielen. Da kann man das mit Ausfällen nicht entschuldigen.“ Entscheidend sei gewesen, so der Coach, „dass der gesamte Kader heute komplett neben den Schuhen gestanden“ habe.

FSV Gevelsberg – VfL Schwerte 1:5 (1:3) FSV Gevelsberg: Hamann – Herweg, Buchholz, Behr, Bartu, Bozhdaraj, Rösner (46. Drüppel), Husseck, Kilic (63. Tkavc), Akbaba, Mučič. Tore: 0:1 Meyer (6.), 1:1 Husseck (18.) , 1:2 Smajlovic (40.), 1:3 Ouali (45.), 1:4 Römmich (60.), 1:5 Smajlovic (87.). So geht es weiter: Der FSV Gevelsberg tritt am Sonntag (25. Februar) um 15 Uhr bei Schlusslicht SC Hennen an, der VfL Schwerte erwartet Blau-Weiß Voerde.

Ja, die FSV-Spieler hatten einen rabenschwarzen Tag erwischt - zweifellos den schwärzesten der laufenden Saison. Zudem fehlte ihnen jegliches Engagement, der Wille etwas zu reißen, war einfach nicht da. Die Folge: Spielerisch lief es überhaupt nicht zusammen. „So ist eins zum anderen gekommen“, berichtet Pownug. „Ich habe keine Worte für das, was sich da abgespielt hat. Das war kollektiv unterirdisch heute.“

Die Partie hatte gleich mit einem Paukenschlag begonnen, als André Meyer die Schwerter schon nach gut fünf Minuten in Führung gebracht hatte. Gut, das hätte auch ein Weckruf sein können, und fast schien es so, denn Yann Luca Husseck stellte schon bald den Ausgleich wieder her. Doch aus einem Neubeginn wurde es für die Gevelsberger nichts – aber für die Ruhrstädter. Ihr Torjäger Samy Smajlovic läutete mit seinem bis dahin 13. Saisontreffer den Anfang vom Ende für die Bachtaler ein. Und quasi mit dem Halbzeitpfiff stellte Mohamed Ouali den Spielstand auf 3:1 aus Sicht der Gäste.

Gevelsberg zeigt keine Gegenwehr

Die Halbzeitansprache fruchtete bei den Gastgebern nicht. Sie kamen einfach nicht ins Spiel, ein Leader, der das Team mitgerissen hätte, war weit und breit nicht zu erkennen. Auch Ex-Profi Dženan Mučič, von dem sich die sportliche Leitung des FSV so viel versprochen hatte, ging mit seinen Teamkollegen ohne jegliche Gegenwehr sang- und klanglos unter.

Nach einer Stunde und dem vierten Schwerter Treffer, den Abwehrspieler Jan Fredetik Römmich ohne große Mühe markierte, war die Partie endgültig entschieden. In der Schlussphase erhöhte Smajlovic mit dem 5:1 sein Saisontreffer-Konto noch auf 14.

Die Gevelsberger haben durch die Niederlage ihren zweiten Tabellenplatz eingebüßt. Nachbar FC Wetter ist durch den 2:1-Sieg im Derby beim FC Herdecke-Ende an ihnen vorbeigezogen und jetzt erster Verfolger des Ligaprimus aus Dortmund. Der hat mit neun Punkten und einem überragenden Vorsprung in der Tordifferenz aber weiterhin einen mehr als beruhigendes Polster.