Ennepetal. Zweites Spiel, zweiter Sieg für den Trainer-Novizen: Fußball-Bezirksligist ist auf dem besten Weg zum Klassenerhalt.

Eine Woche nach dem klaren Sieg beim Debüt war die Laune von Leon Enzmann auch nach dem zweiten Spiel seiner jungen Trainer-Laufbahn sehr gut. Mit 3:1 (2:1) gewann sein Team vom TuS Ennepetal II beim SC Berchum-Garenfeld und ist damit weiter auf dem besten Weg, als Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga frühzeitig das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Beim Landesliga-Absteiger zeigte die Enzmann-Elf einen starken Auftritt, bei dem zwei Stürmer im Fokus standen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Gleich nach neun Minuten konnte Ex-Trainer Marius Hornschuh zur frühen Führung treffen. Große Probleme hatte er dabei nicht, denn Hornschuh musste nach feiner Kombination im Anschluss an einen Ballgewinn im Mittelfeld den Ball nur noch über die Linie drücken. Nach ähnlichem Muster fiel auch der zweite Treffer von Joe Hellmann, der in der 34. Spielminute aus 16 Metern zum 2:0 traf. Kurz vor der Pause kam Berchum durch einen von David Riedel abgefälschten und dadurch unhaltbaren Ball zum Anschluss, was die Ennepetaler aber nicht nervös werden ließ.

Sonderlob von Enzmann für Hellmann

Auch interessant

Denn gleich nach der Pause legte Hellmann wieder nach (52.). „Joe hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht, für mich war er der Unterschiedsspieler“, lobte Leon Enzmann den Torjäger. Durch den zweiten Sieg unter Enzmann hat die TuS-Reserve nun elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Wir wollen weiter gierig bleiben“, will der neue Trainer aber keine Zufriedenheit einkehren lassen.