EN-Südkreis. Beim SV Schermbeck sorgen Aussagen aus Essen für Unruhe. Preußen Münster schickt einen Mittelfeldspieler in die zweite Mannschaft.

Der SV Schermbeck kämpft in der Fußball-Oberliga Westfalen um den Aufstieg und kann daher Ablenkung derzeit nicht gebrauchen. Dementsprechend sauer waren die Vereinsverantwortlichen über eine Aussage von Frank Kurth, Projektleiter der zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Essen. Der hatte gegenüber „RevierSport“ angedeutet, dass auch ehemalige Fanlieblinge von RWE künftig für die Reserve des Drittligisten auflaufen könnten. Noch sei nichts spruchreif, doch „nach aktuellem Stand könnte ich es mir ab dem Sommer nur bei Kevin Grund vorstellen. Aber am Ende muss er die Entscheidung treffen.“

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Grund spielt derzeit noch beim SV Schermbeck, zusammen mit seinem ehemaligen RWE-Kollegen Marcel Platzek. SVS-Trainer Sleiman Salha war entsprechend erbost über Kurths Aussagen. „Was sollen denn Kevins Mitspieler, die das lesen, denken? Sie werden denken, dass er nicht mehr voll bei der Sache ist. Sie werden wissen wollen, was da im Hintergrund läuft. Ich kann diese öffentlichen Verhandlungen nicht verstehen. Das ist gegenüber dem SV Schermbeck respektlos“, erklärte er gegenüber „RevierSport“.

Disziplinarische Maßnahme bei Preußen Münster

Auch interessant

Erster Sieg in 2024: Ennepetal bleibt defensiv konsequent Von Hendrik Steimann

Der SC Preußen Münster hat Darius Ghindovean von der ersten Mannschaft in die Oberliga-Reserve versetzt. Der 22-Jährige soll sich laut den „Westfälischen Nachrichten“ einem Winter-Wechsel verwehrt und die Jahreshauptversammlung geschwänzt haben, zudem gäbe es Fitnessmängel beim Mittelfeldspieler. Daher muss Ghindovean bis auf Weiteres mit der zweiten Mannschaft trainieren.

Obwohl noch nicht klar ist, in welcher Liga der Tabellenführer ASC 09 Dortmund in der nächsten Saison spielen wird, konnte sich der Verein schon einen spannenden Neuzugang für 2024/25 sichern: Arbnor Murati, ein vielseitiger Mittelfeldspieler, kommt vom TuS Bövinghausen. Der 19-jährige Murati wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Schalke 04 und MSV Duisburg ausgebildet und spielte schon für die U19-Nationalmannschaft von Mazedonien.

Doppelwechsel im Sauerland

Auch interessant

TuS Sundern: Emde und Dier zieht es im Sommer in Oberliga Von Falk Blesken

Die SG Finnentrop/Bamenohl gab bekannt, dass im Sommer Davin-Jay Emde (21) und Erik Dier (22) vom Landesligisten TuS Sundern an das Bamenohler Schloss wechseln werden. Emde ist ein großgewachsener Defensivallrounder, der in Sundern auch das Kapitänsamt bekleidet, Dier ist ein torgefährlicher Mittelfeldstratege.

Der 1. FC Gievenbeck hat vier interne Neuzugänge für die kommende Spielzeit vermeldet: Reza Asadollahi Alle, Piet Bräunig, Leon Richter und Leo Scheipers rücken aus der eigenen U19 in die erste Mannschaft auf. „Ich freue mich sehr, dass sich wieder vier unserer Eigengewächse fußballerisch und menschlich so gut weiterentwickelt haben, dass wir ihnen perspektivisch absolut zutrauen, unsere erste Mannschaft zu verstärken“, erklärte der Sportliche Leiter Carsten Becker. Zugleich vermeldete Gievenbeck die bevorstehenden Abgänge zweier Angreifer: Anton Mand (22) zieht es zum Studium nach Florida, Elias Strotmann (26) wechselt zum Nord-Regionalligisten SC Spelle-Venhaus.