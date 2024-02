Ennepetal. SIe leisten Unvorstellbares, halten über Jahrzehnte Vereine zusammen oder zeigen, was absoluter Teamgeist ist: die Sportler des Jahres.

Was sie Tag für Tag körperlich leisten oder für den Lokalsport tun, verdient großen Respekt. Die heimischen Helden der Leibesübungen wurden auch in diesem Jahr vom Stadtsportverband Ennepetal wieder für ihre Verdienste ausgezeichnet, als am vergangenen Sonntag die Sportler des Jahres 2023 im Haus Ennepetal ausgezeichnet wurden.

Bevor überhaupt jemand das Wort ergriff, startete die Veranstaltung jedoch mit einer Gesangseinlage. Lisa Gonscherowski zeigte ihr stimmliches Können und wechselte sich zwischen den Ehrungen der Sportler mit ihrer Musicalgruppe des TuS Haspetal rund um Julia Neumann ab, die Zuschauer zu unterhalten. Die Schausteller zeigten Interpretationen großer Stücke wie „Mamma Mia“, „Wicked“ oder „Der Fluch der Karibik“ und musste bei einigen akrobatischen Einlagen aufpassen, sich an der Decke des Foyers des Haus Ennepetal nicht den Kopf zu stoßen.

Die Moderation der Veranstaltung übernahm SSV-Vorsitzender Dirk Baunscheidt, der mit der Begrüßung der Bürgermeisterin Imke Heymann und anderen Verantwortlichen wie dem stellvertretenden Landrat Walter Faupel begann. Beide richteten sich auch wörtlich an die Zuschauer. Heymann betonte den Zusammenhalt der Ennepetaler und der gegenseitigen Unterstützung in Ennepetals Lokalsport durch alle Sportler und Verantwortlichen, Ehrenamtler und finanzieller Hilfe. „Jeder hat seine Rolle, jeder hat seine Aufgabe und jeder ist unendlich wichtig. Das ist es, was Sport ausmacht. Du bist niemals allein, egal was für eine Sportart“, so Heymann.

Durch den Sport ein anderes Leben

Wer ein bisschen über den lokalen Laufsport Bescheid weiß, der kennt ihn: Stephen Duggan ist Ennepetals Sportler des Jahres 2023. Seine Geschichte ist beinahe hollywoodreif. Vor 13 Jahren zog den sympathischen Iren die Liebe nach Deutschland. Als er mit 18 Jahren in seiner Heimat Irland mit dem Ausdauersport aufhörte, war er lange nicht mehr zufrieden mit seiner körperlichen Verfassung. „Ich habe angefangen zu rauchen und das 20 Jahre lang gemacht. Dann habe ich aufgehört und hatte das Talent noch“, verrät er dem Publikum. Jetzt gehört zu Deutschlands Lauf-Elite in seiner Altersklasse und gewann auch 2023 zahlreiche Läufe.

Nicht weniger beeindruckend ist die Leistung von Christin Gutsch. Die Läuferin der SF Ennepetal ist Sportlerin des Jahres 2023. Sie kommt eigentlich aus dem Bereich der Ultraläufe, bei denen sie Strecken von bis zu 130 Kilometern absolviert. Bei den Sportfreunden musste sie sich an kürzere Strecken gewöhnen und kam bei zahlreichen Läufen als Gesamtsiegerin durchs Ziel. Ihr Traum sind Läufe durch die Alpen und die Dolomiten. „Wenn ich Sport mache, dann ist das auch ambitioniert“, sagte Gutsch und lockerte das Publikum mit ihrer selbstbewussten Art auf. „Sport ist mein Leben und gehört für mich dazu wie das Salz in der Suppe“, so Gutsch.

In NRW läuft keiner schneller Neben seinem Engagement bei den SF Ennepetal wurde Stephen Duggan vier Mal Gesamtsieger bei verschiedenen Veranstaltungen, gewann 13 Mal die Altersklasse M45, holte sich einen NRW-Meistertitel im Halbmarathon und den NRW-Vizemeistertitel über zehn Kilometer in der Klasse M45. Seinen ersten Marathon lief er mit 49 Jahren zudem auch. Christin Gutsch gewann den drei Türme Trail in Hagen, den Blumensaatlauf in Essen und die Bertlicher Straßenläufe in Herten. Dazu kamen noch zahlreiche weitere Erfolge in ihrer Altersklasse.

Bahngolferin Winterhoff erhält Sonderpreis

Die Persönlichkeiten des Jahres 2023 des Ennepetaler Sports kommen beide von der Milsper Turnvereinigung: Christel Oberlack und Mirko Schauerte. Als „gute Seele des Vereins“ setzt sich Oberlack seit 1965 im Festausschuss für die Turnvereinigung ein und wurde nun für ihr langjähriges Engagement geehrt. Mikro Schauerte leite seit über 20 Jahren die Trampolin-Abteilung der MTV begeistert mit immer wieder neuen Ideen junge Menschen für den Sport. Vor allem während der Pandemie sorgten er für Zusammenhalt innerhalb des Vereins.

Dank der Jugendförderung der Reichert-Alanod-Stiftung gab es auch in diesem Jahr wieder einen Nachwuchspreis, der 1000 Euro Preisgeld beinhaltet. Diesen erhielt Johanna Winterhoff vom BSC Ennepetal, die 2023 Deutsche Meisterin im Bahnengolf (Filzgolf) wurde.

TuS Ennepetal II für grandiose Saison geehrt

Ennepetals Mannschafts des Jahres 2023 ist die U23 des TuS Ennepetal. Durch den Bezirksliga-Aufstieg nach einem furiosen Finale beim SV Setzen beweist sich das Team immer mehr als solider Unterbau der Oberliga-Mannschaft. Trainer in der Meistersaison war Marius Hornschuh, der nun wieder aufs Feld zurückgekehrt ist und Leon Enzmann seinen Posten überlassen hat. Zusammen mit Co-Trainer Dimitrios Sorovakos, Betreuer Markus Rummler und Teammanager Marc Schulte nahm er den Preis entgegen. „Über eine Saison braucht es nicht nur elf Leute auf dem Feld, sondern fast 40 Personen, die alle am Meistertitel ihren Anteil hatten“, so Hornschuh.