Gevelsberg/Dortmund. Kurz nach seinem 18. Geburtstag erlebt das 18-jährige Talent aus Gevelsberg das nächste Highlight auf seinem Weg in den Profifußball.

Edin Terzic, Trainer des Fußball-Bundesligisten und Champions League-Achtelfinalisten Borussia Dortmund, hat anscheinend viel vor mit Kjell Wätjen. Vor wenigen Wochen stand das Talent, das seine fußballerischen Anfänge beim FSV Gevelsberg hat, beim Auswärtsspiel der Dortmunder Borussen beim 1. FC Heidenheim erstmalig im Kader des BVB, nun ist der seit wenigen Tagen 18-Jährige mit den Profis zum Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse zum PSV Eindhoven gereist. Unter Umständen könnte Wätjen sein Profidebüt also gleich auf der größten Bühne im Weltfußball feiern.

„Kjell ist bei uns, weil er gut ist. Wir haben immer wieder die Möglichkeit gehabt, ihn ins Training einzubauen. Er hat es sich durch tolle Leistungen verdient“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel am Dienstagabend. Durch seine Einsätze in der U19 von Borussia Dortmund in der Junioren-Bundesliga machte Wätjen auf sich aufmerksam, zuletzt trug er auch regelmäßig die Kapitänsbinde des aktuellen Tabellenführers in der Staffel West.

BVB will Wätjen mit einem Profivertrag ausstatten

Der angehende Abiturient rückte in den vergangenen Monaten immer näher an die Profis. In der Sommer-Vorbereitung stand er gemeinsam mit den Stars wie BVB-Legende Marco Reus in Testspielen auf dem Feld, im Winter reiste er mit dem Team ins Trainingslager und zeigte dort in zwei Testspielen, dass zukünftig mit ihm zu rechnen ist. In Dortmund genießt er einen guten Stand, trotzdem ist seine vertragliche Situation noch ungeklärt. Laut den „Ruhr Nachrichten“ wollen die Verantwortlichen des BVB das Talent aber möglichst zeitnah mit einem langfristigen Profivertrag ausstatten. Aktuell steht der Gevelsberger noch bis Sommer 2025 unter Vertrag, bei den Gesprächen soll aber vor allem die Perspektive für den Junioren-Nationalspieler im Fokus stehen.

Kjell Wätjen wechselte 2015 in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund, seitdem spielte er in allen Altersklassen eine tragende Rolle und stand unter anderem auch als 17-Jähriger im Endspiel um die deutsche Meisterschaft im Juni 2023 von Beginn an auf dem Feld. Für die U19 des BVB steht Wätjen bereits einen Tag nach dem Champions League-Spiel in Eindhoven erneut bei einem prestigeträchtigen Spiel auf dem Feld, wenn die U19 des BVB den Rivalen FC Schalke 04 erwartet (18.30 Uhr). Das Derby ist dabei das Duell des Tabellenführers gegen den Tabellenzweiten, allerdings hat der Dortmunder Nachwuchs bereits neun Punkte Vorsprung auf die Gelsenkirchener.