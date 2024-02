Gevelsberg. Vitaminmangel? Da kann die saure Frucht durchaus helfen. Allerdings birgt der Konsum von Zitronen auch seine Tücken.

Sie sind sauer, dienen in Kombination mit Honig als Erkältungsgetränk und viele mögen sie am liebsten am Rand eines gekühlten Getränks: Zitronen.

Dank des hohen Anteils an Vitamin C – 53 mg pro 100 g – deckt die Zitrone bereits die Hälfte des benötigten Tagesbedarfs. Und sauer schmeckt die Zitrone auch genau deswegen. Wegen der Ascorbinsäure, also dem Vitamin C und der Zitronensäure. Beide Stoffe wirken antioxidativ und helfen, Bakterien und Entzündungen zu bekämpfen. Vitamin C kann aber noch mehr. Es fördert die Bildung von Kollagen. Damit bleiben Haut, Bänder und Sehnen geschmeidig, die Blutgefäße werden gestärkt und Zähne, Knochen, Nägel und Haare festigen sich. Es macht aber auch etwas mit der Hormonproduktion. Vor allem für das Glückshormon Serotonin und das Hormon Noradrenalin, das unter anderem die Fettverbrennung ankurbelt, ist es wichtig.

Wasser sollte ja sowieso auf deinem täglichen Getränkeplan stehen. Wenn du jetzt aber in deine Getränke noch eine Scheibe frischer Zitrone hinzufügst, schmeckt es erstens besser und zweitens können die verdauungsfördernden Enzyme ihre Arbeit machen. Während du isst, hilft die Fruchtsäure zum Beispiel gegen Völlegefühl, indem die Säure den Magen bei der Proteinverdauung unterstützt und die Gallenproduktion in der Leber fördert. Das optimiert die Fettverdauung.

Das ist der große Nachteil von Zitronen

Aber einen großen Nachteil gibt es auch: Es schädigt deine Zähne. Denn die Zitronensäure löst den Schmelz und später das Zahnbein, also das Dentin, auf. Es schädigt die Zahnhartsubstanz, indem Mulden und Dellen an den Zähnen entstehen. Und das ist irreversibel. Nur ein zahnmedizinischer Eingriff kann da noch helfen. Normalerweise dient der Speichel als Verdünner, aber der saure pH-Wert kann nicht mehr ausreichend neutralisiert werden. Studien zeigen, dass Fruchtsäure den Zahnschmelz sogar noch schneller und intensiver angreift als Phosphorsäure, der in Softdrinks enthalten ist.

So kannst du Abhilfe schaffen: Wenn du nach dem Trinken von Zitronensaft den Mund gründlich mit klarem Wasser ausspülst, kannst du den negativen Auswirkungen entgegenwirken. Jede Medaille hat also leider wieder ihre Schattenseiten. Aber ab und eine Zitrone, ist durchaus in Ordnung.

Jan Danowski ist ausgebildeter Fitnesstrainer und leitet das „Crossfit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Weitere Artikel seiner Kolumne „Der Profi rät“ finden Sie hier.