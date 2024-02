Gevelsberg. Einst schwamm Lars Renner für die Wasserfreunde Gevelsberg, nun stellt er Rekord um Rekord auf – und ist zurück auf der Weltbühne

Es war ein kleiner Zufall, der Lars Renner zurück zu seiner sportlichen Leidenschaft gebracht hat, zum Schwimmen. Das hat der aus Haßlinghausen stammende Sportler in seiner Kindheit und Jugend sehr ambitioniert bei den Wasserfreunden Gevelsberg gemacht und war gut unterwegs. Mittlerweile ist er 55 Jahre alt, hat Familie und wohnt in Solingen. Doch vor zwei Jahren hat er wieder begonnen, sich im Becken zu messen – mit viel Erfolg: Renner hat Ende 2023 auf einer Strecke auf der Kurzbahn in seiner Altersklasse einen Weltrekord aufgestellt und tritt Ende Februar bei der Masters-Weltmeisterschaft in Doha an.