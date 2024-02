Gevelsberg. Weil Simon Skupin Gevelsberg verlassen wird, brauchte der Handball-Verbandsligist einen neuen Linkshänder – und findet den in Menden.

Tore auf einem Handballspielfeld stehen immer an der gleichen Stelle, das Spielfeld verändert sich von Halle zu Halle nur in Nuancen. Und doch kann es nicht schaden, eine Handballhalle schon genau zu kennen. Vor allem dann, wenn sie in Zukunft die neue sportliche Heimat sein wird. Ole Schröter kennt die Spielstätte des Handball-Verbandsligisten HSG Gevelsberg/Silschede schon sehr genau. Das liegt zum einen daran, dass er mit seinem aktuellen Team von der SG Menden Sauerland II noch im November in der Halle West spielte. Zum anderen, weil sein älterer Bruder Nils seit 2022 in Gevelsberg spielt, weshalb sein jüngerer Bruder regelmäßiger Besucher bei Heimspielen ist. Ab der kommenden Saison bilden Nils und Ole dann die „Schröter-Zange“ bei der HSG.