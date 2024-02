Gevelsberg. Die-Junioren der HSG Gevelsberg/Silschede werden mit einem Tor Unterschied Meister. Die Abteilung wächst aber auch quantitativ.

Auch wenn das entscheidende Spiel gegen den Nachwuchs der TG Voerde eine klare Angelegenheit war, ist nur ein Tor ausschlaggebend dafür, dass die D-Junioren der HSG Gevelsberg/Silschede etwas erreicht haben, was dem Verein seit 15 Jahren nicht mehr gelang: Eine Jugendmannschaft der Gevelsberger Handballer darf sich seit dem vergangenen Wochenende Kreismeister nennen. Eine Belohnung und Bestätigung für die intensive Arbeit, die neben den spielenden Kindern auch die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren in den Nachwuchsbereich investiert haben. Nach Jahren des Stillstandes ist der Jugendhandball bei der HSG nämlich wieder auf dem aufsteigenden Ast.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Mit 24:26 hatten die D-Junioren der HSG das Hinspiel gegen den Nachwuchs des VfL Eintracht Hagen verloren. Weil sich beide Teams deutlich über dem Niveau der anderen Mannschaften bewegten und ihre Spiele entsprechend hoch gewannen, war klar, dass das Rückspiel entscheidenden Charakter haben wird. Tatsächlich machte letztlich ein Tor den Unterschied aus, da Gevelsberg/Silschede mit 29:26 gewinnen und sich damit im direkten Vergleich mit den Hagenern durchsetzen konnte. Für das Team von Trainer Alexander Kimmel ein toller Erfolg, wie HSG-Vorstandsmitglied Christian Thaler berichtet. „Er betreut die Mannschaft seit einigen Jahren, es ist toll, dass sie jetzt so einen Erfolg feiern können.“

Auch interessant

Linderhausen: Nachwuchskicker laufen mit Schalker Profis ein Von Fabian Vogel

Durch den Kreismeistertitel darf das Team am 17. März nun um die Westfalenmeisterschaft mitspielen, bei der sich die Kreismeister aus dem gesamten Handballverband Westfalen miteinander messen werden.

Gevelsberg stellt wieder weibliche Teams

Auch interessant

Wieso der FFC Ennepetal ein Turnier in Bayern spielt Von Fabian Vogel

Wofür es dabei reichen wird, ist noch nicht absehbar. Deutlich klarer ist aber das Bild, das die Jugendabteilung der HSG inzwischen wieder abgibt. Nach einigen Jahren des Stillstandes floriert der Kinderhandball in Gevelsberg wieder, etwas über 100 Kinder spielen in den jüngsten Altersklassen von Minis bis D-Jugend. Ab der kommenden Saison stellt die HSG sogar nach langer Zeit mal wieder Teams im weiblichen Bereich. Dafür haben die Gevelsberger Handballer besondere Trainingstage organisiert, zudem konnte mit Stephanie Woltmann eine Trainerin gewonnen werden. „Das freut uns besonders“, sagt Thaler.

Ziel sei es, auch in den kommenden Jahren die Kinder und Jugendlichen beim Handball zu halten, um in Zukunft wieder mehr Spieler für den Seniorenbereich aus den eigenen Reihen dazuzubekommen. „Vor allem steht aber der Spaß im Vordergrund und dass wir Kindern die Möglichkeit geben, Sport zu machen“, so Thaler.