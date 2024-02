Schwelm/Ennepetal. Um nicht von der Regionalliga in die Landesliga durchgereicht zu werden, hat sich Schwelm verstärkt. Voerde freut sich auf ein Derby.

Den Oberliga-Basketballern der RE Baskets Schwelm droht nach gerade einmal zwei Siegen aus 14 Spielen der Super-GAU. Erst in der vergangenen Spielzeit war das Team aus der 2. Regionalliga abgestiegen, nun droht dem Farm-Team des Drittligisten EN Baskets sogar der Fall bis in die Landesliga. Entscheidenden Charakter hat daher das Spiel am Freitagabend in der Sporthalle des Märkischen Gymnasiums, wo es für die Rote Erde gegen den direkten Konkurrenten TuS Hamm II gehen wird. Für dieses Spiel hat das Team des Trainer-Duos Stefan Schulte-Bausenhagen und JP Buchwald Verstärkung gewinnen können.

Ein Sieg muss her, das ist den Schwelmern bewusst. Auf den direkten Vergleich können die RE Baskets dabei wohl kaum hoffen, schließlich ging das Hinspiel beim TuS Hamm II gründlich daneben. Mit 44:77 verloren die Schwelmer, die in dieser Saison vor allem vielen jungen Spielern mehr Einsatzzeiten einräumen, auch in der Deutlichkeit verdient.

Mit Mirko Krieger konnten die Verantwortlichen nun einen trotz seiner erst 26 Jahre erfahrenen Spieler für sich gewinnen. Krieger war zwischen 2014 und 2019 mit einer Doppellizenz ausgestattet und sammelte in dieser Zeit immer wieder auch Minuten bei den EN Baskets Schwelm. Nach einer längeren, berufsbedingten Pause vom Basketball steigt der Flügelspieler nun für den Rest der Saison wieder ein und will seinen Teil dazu beitragen, den zweiten Abstieg in Serie zu verhindern.

Voerde erwartet große Kulisse zum Derby

Deutlich entspannter ist dagegen die Situation für die TG Voerde. Der Aufsteiger steht nach dem kuriosen Sieg beim TV Freudenberg unmittelbar vor Hamm und Schwelm, hat mit zwölf Punkten aber ein sattes Polster auf die Abstiegsplätze. Angesichts der Leistung gegen Freudenberg erhofft sich die Turngemeinde auch etwas gegen den Tabellendritten TuS Breckerfeld, auch wenn dafür eine besondere Leistung notwendig ist. „Nach dem guten Auftritt in Freudenberg kam die Unterbrechung zur absoluten Unzeit. Gegen einen solch ambitionierten Gegner wie Breckerfeld müssen die Jungs sofort wieder bereit sein, um nicht unter die Räder zu kommen“, sagt Trainer Martin Schrader. Beim Heimspiel am Reichenbach am Samstag (14 Uhr) wird aufgrund des Derbycharakters des Duells mit einer guten Kulisse gerechnet.