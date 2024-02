Schwelm. Statt einer Gruppenphase mit vier bis fünf Teams werden die Bezirksliga-Aufsteiger künftig nur noch in zwei Spielen ermittelt.

Zuletzt hatte es nur zu einem 3:3-Remis beim FC Herdecke-Ende für die A-Junioren der SpVg. Linderhausen gereicht, dennoch können sich die Nachwuchskicker von der Rennbahn weiter Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Bezirksliga machen. Als Tabellenzweiter der Kreisliga A im Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer SC Berchum/Garenfeld bei einem mehr absolviertem Spiel allerdings zwei Punkte. Doch als Meister der A-Liga würde Linderhausen ohnehin nicht direkt aufsteigen, dafür gibt es im Fußballverband Westfalen eine Aufstiegsrunde der Kreismeister – und die wurde nun reformiert.

Statt der seit Jahrzehnten bekannten Aufstiegsrunde mit Gruppenspielen gegen vier oder fünf andere Gegner gibt es in Zukunft nur eine Runde mit Hin- und Rückspiel. Der Sieger steigt dann in die Bezirksliga auf. „Wir brauchen insgesamt 15 Aufsteiger für die Bezirksliga aus 29 Kreisen. Der Fußballkreis Dortmund als der größte Kreis mit den meisten Mannschaften erhält einen Platz. Die restlichen 14 Aufsteiger werden von den übrig gebliebenen Kreisen in Hin- und Rückspiel ermittelt“, gibt Sven Günther vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen einen Blick auf die geplante Qualifikationsrunde.

Keine weiten Fahrten mehr in der Aufstiegsrunde

Wobei die einzelnen Relegationsspiele nach räumlichen Vorgaben ausgelost wird. „Es wird also so sein, dass es keine Spiele geben wird, wo der Meister aus Ostwestfalen ins Siegerland muss. In der Relegation sollen Teams aus Kreisen aufeinander treffen, die vermutlich in der Bezirksliga in einer Liga spielen würden“, sagt der Verbandsmitarbeiter aus Kaiserau.