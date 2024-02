Ennepetal. Der Handball-Verbandsligist steht nach den Erfolgen in der Vergangenheit nun im Mittelfeld der Liga. Die Zuschauer kommen aber trotzdem

Für Handball-Verbandsligist TG Voerde steht am Sonntag um 17 Uhr das schwere Heimspiel gegen den Tabellennachbarn OSC Dortmund an. Trainer Kai Henning und seine Spieler freuen sich auf die Herausforderung gegen das erfahrene und individuell stark besetzte Team des OSC. Sie hoffen dabei einmal mehr auf die Unterstützung des Voerder Publikums. Die letzten drei Partien in der Reichenbachhalle entschied die TGV für sich, nachdem es zuvor eine Serie von drei Heimniederlagen gegen Hemer, Bösperde und Oberaden gab.