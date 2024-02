Ennepetal. Zwei Remis und ein Sieg: Der Fußball-Oberligist ist gut aus der Winterpause gekommen. Offensiv stehen nun neue Optionen zur Verfügung.

Nach zwei Unentschieden zum Start in das neue Jahr hat es am vergangenen Wochenende auch endlich mit dem ersten Sieg in 2024 für den Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal geklappt. Gegen den neuformierten TuS Bövinghausen überzeugte das Team von Trainer Sebastian Westerhoff mit defensiver Stabilität, die auch beim Gastspiel am kommenden Sonntag bei Westfalia Rhynern (15 Uhr) wieder im Vordergrund stehen soll. Offensiv stehen dem TuS beim um fünf Punkte schlechteren Tabellenelften wieder mehr Optionen zur Verfügung.

Defensiv sicher zu stehen, heißt für Sebastian Westerhoff nicht, dass sich sein Team über die volle Spielzeit in der eigenen Hälfte verschanzt. „Die Jungs machen das zuletzt selbstständig sehr gut, indem sie immer wieder mal variieren“, sagt der Trainer des TuS Ennepetal. Mal wird dem Gegner der Ball überlassen und sein Team zieht sich etwas weiter zurück, mal wird der Gegner früh im Spielaufbau angelaufen, um möglichst hohe Ballgewinne zu erzwingen. Die Flexibilität, wann sein Team wie verteidigt, ergibt sich zumeist aus der Spielsituation, wichtig sei laut Westerhoff aber, „dass alle das eigene Tor verteidigen.“

Ein Offensiver fehlt, zwei stehen wieder im Kader

So soll es auch am Sonntag in Rhynern sein. Ein Gegner, der vor allem zu Beginn dieser Spielzeit den eigenen Ansprüchen deutlich hinterherlief, der aber vor allem im Spätherbst in Form fand. Bis zur 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Aufstiegsaspirant Schermbeck war Rhynern sechs Spiele ungeschlagen und kletterte im Tableau ins Mittelfeld. Vor allem defensiv überzeugte die Westfalia bis zuletzt, die 28 Gegentore sind die wenigsten aller Teams in der unteren Tabellenhälfte. „Das ist eine Mannschaft mit einer guten Qualität auf vielen Positionen“, weiß Sebastian Westerhoff.

Nur gut also, dass mit Cedrick Hupka und Duje Goles am Sonntag wieder zwei Spieler zurückkehren, die offensiv für Probleme beim Gegner sorgen können. Beide stehen zumindest im Kader, ob sie gleich auch eine Option für die erste Elf sein könnten, ließ Westerhoff offen. „Noch sind beide nicht bei 100 Prozent“, sagt der TuS-Trainer. Angesichts des erneuten Ausfalls des kranken Lilian Reyes Mellado sind sowohl Hupka als auch Goles aber in jedem Fall Optionen für eine Einwechslung. Auch Co-Kapitän Robin Gallus kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in das Aufgebot für das Rhynern-Spiel.