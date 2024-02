Gevelsberg. Die 1:5-Pleite gegen den VfL Schwerte hängt dem FSV nach. Der Fußball-Bezirksligist bringt vorhandene Qualität noch nicht auf den Platz.

Unter Marius Pownug hat sich eigentlich nicht viel verändert, findet Yann Luca Husseck. Der Stürmer war der einzige Spieler des Fußball-Bezirksligisten FSV Gevelsberg, der am vergangenen Wochenende zumindest kurz Grund zu jubeln hatte. Letztlich war sein Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich bei der deftigen 1:5-Klatsche gegen den VfL Schwerte aber nur Ergebniskosmetik. Die klare Niederlage auf eigenem Platz war nicht der Einstand, den sich das Team für den neuen Trainer Pownug vorgestellt hatte.

Die Enttäuschung sei groß gewesen, das gibt Husseck ohne Umschweife zu. „Unsere Ziele für die Rückrunde waren andere“, sagt er auch mit Blick auf den Fall auf den dritten Rang und den nun fast schon uneinholbar wirkenden Rückstand auf Tabellenführer Sölde. Die Leistung gegen über 90 Minuten aggressive Schwerter sei ein Rückschlag gewesen. Da dürfte das Spiel beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht SC Hennen am Sonntag (15 Uhr) doch gerade richtig kommen, oder?

Gevelsberg tut sich schwer gegen tiefstehende Gegner

Nicht unbedingt, wie Husseck findet. Hennen wechselte nach der dritten Pleite in Folge, der letzte und bisher einzige Sieg datiert vom zweiten Spieltag, den Trainer. Bereits im Hinspiel zeigte der FSV Gevelsberg eine mäßige Vorstellung gegen Hennen, am Ende stand ein hart erarbeiteter 2:1-Erfolg. „Wir wissen, wie schwer wir uns gegen tiefstehende Mannschaften tun“, weiß Yann Luca Husseck. Ohnehin läuft die FSV-Offensive in dieser Saison noch nicht auf Hochtouren, die bisher erzielten 32 Saisontore entsprechen nicht der zweifelsfrei vorhandenen Qualität der einzelnen Spieler wie Mathias Schoger, Dzenan Mucic oder eben Husseck.

Während Pownugs Vorgänger Lars Möske oft auf das vertraute System mit einer Spitze setzte, will der neue Trainer versuchen, die vorhandene Qualität mit einer anderen Spielordnung besser abzuschöpfen. „Die neuen Ideen und Impulse, die vom Trainer gesetzt werden, sind ein positiver Einfluss für die Mannschaft, allerdings brauchen die Dinge Zeit, um sie erfolgreich unter Match-Bedingungen umzusetzen“, sagt Yann Luca Husseck. Angesichts des Ziels, die Saison mindestens hinter Sölde auf dem zweiten Platz abzuschließen, sollte das dem FSV besser heute als morgen gelingen.