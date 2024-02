Gevelsberg. Trotz namhafter Abgänge geht der Gevelsberger Fußball-A-Ligist mit großem Rückenwind in das Spiel gegen drei Ex-Spieler.

Die SG Vatanspor Gevelsberg hat kurz vor ihrem ersten Ligaspiel dieses Jahr die Neuzugänge Nummer fünf, sechs und sieben präsentiert. Trotz namhafter Abgänge von Stammspielern sieht sich der Fußball-A-Ligist in der Rückrunde nun deutlich stärker aufgestellt – auch weil zwei der neuen Spieler bereits in der Jugend auf allerhöchsten Niveau in der Bundesliga gespielt haben.