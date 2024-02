Ennepetal. Mit Selbstvertrauen geht es für den Aufsteiger zum Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. Zu verlieren hat die Enzmann-Elf da nichts.

Dank der zwei Siege zum Auftakt in das neue Jahr ist der größte Druck im Rennen um den Klassenerhalt für den Fußball-Bezirksligisten TuS Ennepetal II erst einmal raus. Durch die beiden Siege gegen RW Lüdenscheid und Berchum/Garenfeld steht der Aufsteiger elf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz und kann entsprechend entspannt zum nächsten Spiel reisen. Denn beim souveränen Tabellenführer VfR Sölde erwartet eigentlich niemand, dass das Team von Trainer Leon Enzmann etwas mitnehmen kann.

Auf die Frage, ob das Spiel im Dortmunder Osten am Sonntag (15 Uhr) das leichteste Spiel der Saison wird, bejaht Enzmann ohne Umschweife. „Wir freuen uns auf diese anspruchsvolle Aufgabe“, sagt der Trainer-Novize, der im Winter von Marius Hornschuh übernahm. Verlieren als Trainer kennt Enzmann noch nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Erfahrung am Sonntag macht, ist aber groß. „Wir fahren aber mit Selbstvertrauen dahin und müssen uns nicht verstecken“, sagt er.

Besonders wichtig sei es, so auch die Erfahrung aus dem Hinspiel, in dem sich die Ennepetaler nach ausgeglichenem Beginn selbst im Wege standen, die Standards der Sölder gut zu verteidigen. Mit einigen groß gewachsenen Spielern strahlt der Tabellenführer gerade da eine große Gefahr aus. Zudem gilt es, möglichst individuelle Fehler zu vermeiden, um dem Liga-Primus auch tatsächlich gefährlich werden zu können. Doch selbst wenn das gelingen sollte, bleibt die Herausforderung in Sölde sehr groß. Schließlich stellt der VfR die beste Offensive und beste Defensive der Liga. Umso besser daher, dass die TuS-Reserve mit ihrem kompletten Kader anreisen wird.