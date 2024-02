Gevelsberg. Der Trainer des Fußball-A-Ligisten FC Gevelsberg-Vogelsang spricht im Interview Klartext über finanzielle Forderungen von Spielern.

Noch zwölf Spiele sind es für Maximilian Goerke, ehe er nach der laufenden Saison 2023/24 sein Amt als Trainer des Fußball-A-Ligisten FC Gevelsberg-Vogelsang niederlegen wird. Marvin Borberg und Patrick Dickes werden dann versuchen, mit einer schlagkräftigen Mannschaft in der kommenden Spielzeit die Qualifikation für die eingleisige Kreisliga A zu erreichen. In die Gespräche mit potenziell neuen Spielern ist der 26-jährige Goerke nicht mehr involviert - was er selbst gar nicht so bedauert. Goerke wundert sich im Interview, in welchen Dimensionen so mancher Kreisliga-Spieler inzwischen Forderungen an Vereine stellt.