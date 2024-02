Gevelsberg. Die erste Heimniederlage der Saison und der Verlust der Tabellenspitze der Handball-Verbandsliga haben Gründe.

Wenn eine Serie, wie die des Handball-Verbandsligisten HSG Gevelsberg/Silschede, nach einer so langen Zeit reißt, ist das etwas Besonderes. 286 Tage hatten die Gevelsberger nicht mehr auf heimischem Parkett verloren, die letzte Niederlage in der Halle West datiert vom 13. Mai 2023. Damals unterlag die HSG dem VfL Eintracht Hagen II in der Oberliga auch in der Deutlichkeit verdient. Am vergangenen Freitag setzte es ebenfalls eine verdiente Niederlage gegen Ferndorf II. Ein Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Sascha Šimec, die durch die dritte Pleite in dieser Spielzeit auch ihre Spitzenposition an den HTV Hemer abgeben musste.