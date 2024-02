Gevelsberg. Landesligist HSG Gevelsberg-Silschede erkämpft sich in letzter Sekunde einen knappen 24:23 (11:8)-Auswärtserfolg beim ETSV Witten II.

Nur eine Woche nach dem überzeugenden Heimsieg gegen den ungeschlagenen TuS 09 Drolshagen hatten die Landesliga-Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede beim Tabellenvorletzten vom ETSV Witten II mächtig zu kämpfen. Die 60 Minuten hielten für die Zuschauerinnen und Zuschauer alles bereit, was ein Handballspiel zu bieten hat. Am Ende einer packenden Partie war es ein aufgrund eines Fußfehlers abgepfiffener Siebenmeter der Gastgeberinnen, welcher der HSG den glücklichen 24:23 (11:8)-Auswärtssieg schenkte.

Zuvor verpassten es die klar favorisierten Gevelsbergerinnen, die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. Trainer Thorsten Stephanforderte im Vorfeld die richtige Einstellung seiner Spielerinnen, die von Anfang an defensiv ihre Leistung brachten und sich im Angriff gute Chancen erspielten. Großes Manko an diesem Sonntag war die schwache Chancenverwertung. „In vielen Bereich haben wir ein gutes Spiel gemacht, mit mehr als 20 verpassten freien Würfen uns das Leben aber selbst schwer gemacht“, analysierte Stephan nach dem Abpfiff.

Am Ende überschlagen sich die Ereignisse

Obwohl die HSG in Halbzeit zwei mehrfach scheinbar komfortabel mit vier Toren in Führung lag, blieb Witten immer in Schlagdistanz. Ein 20:16 (47.) und 22:18 (54.) sorgten immer noch nicht für die nötige Ruhe im Abschluss. Trotzdem ging es mit 24:21 für die Gäste in die letzte Minute. Zunächst verkürzte der ETSV auf zwei Treffer, nach einem Gevelsberger Fehlwurf sogar bis auf ein Tor. Stephan reagierte und nahm seine Auszeit. Was folgte waren 25 Sekunden, in denen sich die Ereignisse überschlugen.

Das war gerade im Abschluss bei weitem nicht unser bestes Spiel, am Ende haben wir aber die zwei Punkte geholt und das zählt. Thorsten Stephan, Trainer der HSG Gevelsberg/Silschede

Die HSG leistete sich sofort einen Fehlpass und gab den Gastgeberinnen die Chance, die Partie noch auszugleichen. Diese produzierten wiederum ein Fußspiel, welches jedoch nicht gepfiffen wurde. Im Zuge der Gevelsberger Proteste wurde Stephan mit einer Roten Karte auf die Tribüne geschickt, während sich Witten auf dem Feld in letzter Sekunde einen Siebenmeter erarbeitete. Bei diesem Wurf, der im Gevelsberger Tor landete, bewegte die Schützin ihren Standfuß irregulär, was vom Schiedsrichtergespann geahndet wurde.

Gevelsberg bleibt vorerst Tabellenführer

So endete eine wilde Partie mit 24:23 für den Favoriten. „Wir sind heute mit einem blauen Auge davongekommen, der Sieg war am Ende sehr glücklich“, befand Stephan. Was bleibt ist der zehnte Sieg in Serie, durch welchen die HSG vorerst an der Tabellenspitze verbleibt. „Das war gerade im Abschluss bei weitem nicht unser bestes Spiel, am Ende haben wir aber die zwei Punkte geholt und das zählt.“

HSG: Krupinski, Graeber - Meyer 6/3, Römer 5/3, Kling 4, Hark 3, Maiwald, Rasidovic, Brockhaus je 2, Haar, Schwebel, Hartje