Dortmund/Ennepetal. Gegen Sölde passiert genau das, was Trainer Leon Enzmann prophezeit hatte. Sein Team zeigt darauf aber eine starke Reaktion.

Da war mehr drin für den Fußball-Bezirksligisten TuS Ennepetal II. Beim souveränen Tabellenführer VfR Sölde zeigte das junge Team von Trainer Leon Enzmann eine schwache und eine starke Halbzeit, musste sich aber trotz einer insgesamt guten Vorstellung aufgrund zweier Gegentore nach Standardsituationen mit 0:2 (0:2) geschlagen geben.

Für Leon Enzmann war die Pleite letztlich verschmerzbar, auch wenn sich der Trainer-Novize sehr schwer mit Niederlagen tut. „Heute war etwas mehr drin als dieses Ergebnis“, sagte Enzmann. Sein Team geriet im ersten Durchgang beeindruckt vom Gegner und konnte das Selbstvertrauen aus den beiden jüngsten Siegen nicht aufs Feld bringen. Die beiden Gegentore durch Andreas Heiss (10.) und Alec Derichs (39.) fielen nach ruhenden Bällen, vor denen Enzmann im Vorfeld noch gemahnt hatte.

Starke zweite Halbzeit ohne Tore für Ennepetal

Nach einer Systemumstellung und dank eines deutlich höheren Pressings übernahmen die Ennepetaler aber im zweiten Durchgang komplett das Kommando, verpassten es aber das Spiel mit einem Treffer noch einmal spannend zu machen. Joe Hellmann, vergangene Woche noch doppelt erfolgreich, vergab nach rund 70 Minuten die größte Gelegenheit, um Sölde in der Schlussphase noch einmal in Verlegenheit bringen zu können. „Die zweite Halbzeit war super, da kann ich nur ein Kompliment an die Mannschaft richten“, freute sich Enzmann, der zum ersten Mal eine Niederlage als Trainer erlebte.