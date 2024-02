Gevelsberg. Vatanspor Gevelsbergs neuer Torwart wächst lange über sich hinaus – bis Routinier Höfinghoff seine Mannschaft erlöst.

Lange wirkte es so, als würde RW Rüggeberg am neuen Torhüter der SG Vatanspor Gevelsberg verzweifeln und sich damit endgültig auf eine sportliche Talfahrt begeben. Doch spät schaffte der Fußball-A-Ligist es in einem engen Spiel, Schlussmann Okan Ciftci doch noch zu überwinden. Mit zwei späten Treffern setzte sich Rüggeberg mit 2:0 (0:0) durch und verliert die ambitionierten Ziele damit zum Jahresstart so gerade eben doch nicht aus Reichweite.