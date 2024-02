Ennepetal. Gegen den Tabellennachbarn stellten die Voerder beim verdienten 29:26 (16:12)-Erfolg einmal mehr ihre Heimstärke unter Beweis.

Zuhause ist die TG Voerde weiter eine Macht. Gegen den OSC Dortmund setzten sich die Verbandsliga-Handballer mit 29:26 (16:12) durch. Den Gastgebern war vom Anpfiff weg anzumerken, dass sie die ärgerliche Niederlage in Hattingen vergessen machen und den vierten Heimsieg am Stück einfahren wollten. Besonders in der Deckung zeigten sie eine kämpferische Teamleistung und hatten die individuell stark besetzten Dortmunder über lange Zeit gut im Griff. „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Der OSC ist ein Topteam, gegen das wir heute alles reingeworfen und uns diesen Sieg verdient haben“, freute sich Trainer Kai Henning unmittelbar nach dem Abpfiff. Dabei musste er auf Jannis Frowein, Jan Pagenkämper und Tim Fabiunke verzichten. Dafür spulte der 17-jährige Paul Haas erneut viele Minuten ab. Auch auf Seiten des OSC fehlten mehrere Spieler krankheitsbedingt.