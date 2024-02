Schwelm. Mit dem siebten Sieg in Serie bleibt der kurdische Verein in Reichweite zur Spitze. FSV-Reserve entkommt Blamage in letzter Sekunde.

Am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 punkten die Mannschaften im Tabellenkeller. Die weiteren Partien des Wochenendes auf einen Blick zusammengefasst.