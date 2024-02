Gevelsberg/Schwelm. Die Volleyballerinnen aus Gevelsberg spielen auch kommende Saison in der Verbandsliga. Die SG Schwelm macht weiterhin dieselben Fehler.

In der Volleyball-Verbandsliga hat der TVE Vogelsang nach den vergangenen zwei Spielen nun endgültig Sicherheit, dass er kommende Saison erneut in dieser Spielklasse antritt. Die SG Schwelm Volleys hat in zwei Spielen keinen Satz gewonnen.

TVE Vogelsang präsentiert sich konzentriert

Im Spiel gegen Tabellenführer VC Recklinghausen hinterließen die Gevelsbergerinnen trotz der auf dem Papier 0:3-Niederlage einen starken Eindruck. Und das, obwohl gleich beide Hauptangreiferinnen Emma Schmittke und Lea Bahr fehlten, also gleichzeitig der Annahmeriegel zerrissen war. Zwei Sätze waren am Ende eng. „In der Kombination hätte ich so eine Leistung nicht erwartet. Mit den beiden im Kader hätten wir womöglich gewinnen können“, sagt Trainer Gernot Jost. Bereit im Hinspiel tat sich Recklinghausen gegen Vogelsang schwer.

Im Spiel gegen die DJK Blau-Weiß Annen (3:0-Sieg) waren mehr als 80 Zuschauer in der Halle, mit dabei laute Trommeln. Der TVE wusste, dass die Punkte noch wichtig sind, um endgültig in der Liga zu bleiben. Es war ebenfalls eine enge Partie und ein hartes Stück Arbeit für das Team von Jost. „Von der Konzentration her war es die beste Leistung der gesamten Saison, es gab keine Wellenbewegung. Zwei größere Rückstände zu Beginn von Satz zwei und drei machte Gevelsberg wett. Zudem waren Schmittke und Bahr wieder an Bord.

SG Schwelm gibt jungen Spielerinnen Einsatzzeiten

Die SG Schwelm Volleys hat als bereits feststehender Absteiger, dessen Team sich nach der Saison auflösen wird, zweimal 0:3 verloren. Einmal gegen die Reserve des SC Hennen und einmal gegen die des SC Union Lüdinghausen. Aufgrund von einigen verletzten oder krankheitsbedingt ausgefallenen Spielerinnen, hat Trainer Gereon Duwe den Kader mit Spielerinnen aus der sechsten Mannschaft – mit der er kürzlich die Meisterschaft in der Kreisliga klargemacht hat – ergänzt. Als junge Spielerin gehörte Mia Kammler ohnehin zum Kader. Neben ihr konnten Pia Weyland sowie Elena Hohagen Erfahrung sammeln.

„Die Angriffshärte ist bei den Frauen stärker, das Spiel schneller. Sonst unterscheidet sich das Spiel nicht wirklich“, weiß Duwe. Er wollte die Jugendlichen mit Kurzeinsätzen Erfahrungen machen lassen. Zudem half gegen Lüdinghausen Katy Seidel aus der dritten Mannschaft aus. Was sportlich nicht passte, war wie so oft die Annahme, vor allem gegen Lüdinghausen. Dazu kamen Eigenfehler, sodass kein Satz gewonnen wurde.