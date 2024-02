Ennepetal. Christoph Hankemeier muss bei Clarholz im Sommer gehen. Zugang für den 1. FC Gievenbeck, Abgang bei den Sportfreunden Siegen.

In der Fußball-Oberliga Westfalen steckt Victoria Clarholz mitten im Abstiegskampf und belegt nach der 1:4-Heimniederlage gegen den SV Schermbeck den vorletzten Platz. Bereits im Vorfeld dieses Spiels hatte der Verein die Trennung von Trainer Christoph Hankemeier zum Saisonende vermeldet. Er war zuletzt zum dienstältesten Chefcoach der Liga aufgestiegen, da er Clarholz bereits seit sieben Jahren betreut.

Teammanager Ralf Huchtkemper sagte zur Trennung vom Trainer: „Hanki hat in den letzten Jahren Großartiges für den Verein geleistet. Entsprechend schwer ist uns diese Entscheidung gefallen.“ Hankemeier selbst betonte: „Nach der langen und erfolgreichen Zeit im Heimatverein hätte ich diese Zusammenarbeit gerne fortgesetzt. Es gilt für mich, die Entscheidung des Vereins zu akzeptieren und positiv nach vorne zu schauen. Ich möchte mich in dieser Saison mit dem erfolgreichen Klassenerhalt verabschieden.“ Am kommenden Sonntag gastiert Clarholz beim TuS Ennepetal.

Schermbeck überholt Lotte

Mit dem 4:1-Heimsieg gegen die SG Wattenscheid 09 hat der ASC 09 Dortmund den Spitzenplatz in der Tabelle gefestigt. Wattenscheids Trainer Engin Yavuzaslan war sich im Nachgang sogar schon sicher, dass Aplerbeck nächstes Jahr eine Liga höher spielen wird: „Aus meiner Sicht haben wir gegen einen Aufsteiger in die Regionalliga gespielt.“ Die Wattenscheider sind ihrerseits wieder Letzter der Tabelle, weil der FC Brünninghausen durch ein 5:0 im Derby gegen Bövinghausen vorerst von den Abstiegsplätzen springen konnte.

Den zweiten Aufstiegsplatz belegt seit dem vergangenen Wochenende der SV Schermbeck durch den bereits erwähnten Erfolg in Clarholz. Die Sportfreunde Lotte verloren Platz zwei durch eine 1:2-Niederlage bei Eintracht Rheine, haben aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Wechsel an der Spitze der Torjägerliste

Auch die beiden aktuell besten Torjäger der Oberliga spielen bei den Teams auf den Plätzen eins und zwei. Timur Karagülmez (Schermbeck) und Maximilian Podehl (ASC 09) haben jeweils 15 Treffer auf dem Konto und überholten dadurch den zuvor besten Torjäger Luca Steinfeldt von Preußen Münster II (14 Tore).

Der 1. FC Gievenbeck hat die Verpflichtung von Hannes John zur neuen Saison bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler ist derzeit noch Kapitän beim Landesligisten Borussia Münster. „Wir stehen mit Hannes schon länger in Kontakt und freuen uns sehr, dass er sich jetzt bewusst für den FCG entschieden hat, um zu zeigen, dass er auch Oberliga kann. Wir trauen ihm den Schritt voll und ganz zu und möchten ihn gerne dabei unterstützen“, erklärte der Sportliche Leiter Carsten Becker.

Erndtebrück bedient sich in Siegen

Justin Huber wird die Sportfreunde Siegen im Sommer verlassen. Der Westfalenligist TuS Erndtebrück vermeldete die Verpflichtung des Angreifers für die kommende Saison. Der 24-jährige Huber hatte in der U19 von Dynamo Dresden und der zweiten Mannschaft des Hamburger SV gespielt, bevor er 2020 zu den Sportfreunden gewechselt war.