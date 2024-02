Schwelm. Bei der Rückkehr vom erfahrenen Schwelmer können die Oberliga-Basketballer jubeln. Das Derby Voerde gegen Breckerfeld fällt spontan aus

Der Plan ist aufgegangen: Bei der Rückkehr von Mirko Krieger gewinnen die RE Baskets Schwelm wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Am Freitagabend gab es einen 67:61 (36:25)-Heimerfolg über den direkten Konkurrenten TuS Hamm II. Auch Krieger hatte seinen Anteil am dritten Sieg im 15. Spiel der Basketball-Oberliga. So hat es sich für ihn angefühlt, wieder auf dem Court zu stehen.