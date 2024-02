Dortmund/Gevelsberg. Nach fast einem Jahr meldet sich der Gevelsberger wieder zurück bei Borussia Dortmund. Nun will er sich für einen neuen Vertrag zeigen.

Für Jonah Husseck ging in der vergangenen Woche eine lange Leidenszeit zu Ende, die für den jungen Fußballer zur Unzeit kam. Unmittelbar vor seinem Wechsel von der Jugend- in den Erwachsenenfußball verletzte sich der 20-jährige Gevelsberger am Knie, weshalb er fast ein ganzes Jahr nicht auf dem Fußballfeld stehen konnte. Seit einer Woche ist Husseck aber nun wieder im Training bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Beim Drittligisten läuft es aktuell so gut, dass Husseck jetzt hofft, bald auch auf dem Feld zeigen zu können, was er drauf hat. Vor ihm liegt nämlich ein richtungsweisendes Frühjahr, in dem sich der Gevelsberger um einen Anschlussvertrag beim BVB bewerben möchte.