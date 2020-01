Auf fremdem Parkett erste Heimniederlage

Ausgerechnet „Mister Zuverlässig“. Der Torjäger hat das Remis in der Hand, trifft das leere Tor nicht, der Ball geht gegen den Pfosten. Dennis Riebeling weiß nicht, wie ihm geschieht. Ungläubige Blicke. Die Schlusssirene ertönt und die TG Voerde hat dieses Spiel der Handball-Landesliga gegen die SG Ruhrtal mit 28:29 (15:15) verloren – eine unnötige Niederlage.

Erste Viertelstunde „total verpennt“

Allerdings, so der Trainer Karl-Heinz „Kalla“ Paukstadt, „sind wir bestraft worden. Bestraft für unsere schlechten Phasen in dem Spiel.“ Das ist zunächst die erste Viertelstunde, die die Mannschaft „total verpennt“ hat, wie Paukstadt analysiert. Schlimmer noch, Erinnerungen an die gerade stattfinden Handball-EM werden wach, an den Samstag, als Deutschland von Spanien gedemütigt wird und haushoch verliert. „Na, so schlimm war es denn auch nicht. Wir sind ja zurück gekommen“, so Paukstadt.

In der Tat stabilisierte sich ab der 16. Minute die Abwehr, bekam nach und nach den Zugriff. Die Aktionen am eigenen Kreis wurden sicherer, überdies schafften es die Ennepetaler, die Gäste aus dem Sauerland immer mehr zu Fehler zu provozieren. Im laufe des Spiels schickte sich die TG Voerde auch tatsächlich an, die Kurve zu kriegen, vielleicht sogar einen Sieg heraus zu spielen.

Zehn Tore mehr sind drin gewesen

Wenn da nur nicht dieser Angriff gewesen wäre. Ein Angriff, der im Laufe der Saison immer wieder Hochkaräter ausgelassen hat. So auch am Sonntagnachmittag in der ungewohnten Kreissporthalle am Berufskolleg (Paukstadt: „Das ist wie ein Auswärtsspiel für uns.“). Beim Blick auf die Statistik weiß der Trainer nicht, wie ihm geschieht. „Bestimmt zehn Treffer mehr hätten wir erzielen müssen“, sagt Paukstadt. So wurde es die erste Heim-Niederlage auf fremden Parkett.

TG Voerde: Tim Fabiunke, Nick Fabiunke – Eisenberg, Frowein, Pagenkämper, Doessler, Stratmann, Fabian Riebeling, Dennis Riebeling, Thomzig, Bunse