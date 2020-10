Die „Word Team Challenge (WTC)“, die traditionelle Biathlon-Großveranstaltung in der Schalker Arena, fällt in diesem Jahr aus. Betroffen davon ist auch der Trainer der Fußballer des FSV Gevelsberg, Uwe Jöns. Der ist zwar nicht als Biathlet bekannt, ist aber in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich bei der im Rahmen der WTC ausgetragenen Schneeball-Schlacht-WM vor über 40.000 Zuschauern gestartet. Darauf muss er in diesem Jahr verzichten.

Jöns bereits neun Mal um WM-Titel

Es wäre für Jöns bereits die zehnte Teilnahme gewesen – in den Jahren 2008 bis 2010 in Winterberg, von 2014 bis 2019 auf Schalke. Zwischendurch hatten die Veranstalter einer dreijährige Pause eingelegt.

Wenn der Vater mit dem Sohne Schneebälle wirft – hier stehen Lennard und Uwe Jöns (2. und 3. von links) in der Mannschaft „2fast4you“. Foto: Archiv / WP

„In der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie ist die Absage die einzig richtige Entscheidung ... leider“, sagt Jöns und beweist damit Verständnis für den Ausfall, der nach offizieller Lesart gar keiner ist: Die Veranstaltung wird „nur“ auf 2021 verschoben. Dann sollen in Gelsenkirchen wieder bis zu 32 Teams zum Duell mit den kalten, weißen Bällen antreten – immer zwei Teams im direkten Kampf gegeneinander.

Der Reiz der Schneeball-WM liege auch die Nähe zu den Zuschauern, die gerade im Winterdorf eng an eng an den „Schlachtfeldern“ anfeuern und mitfiebern“, erklärt der in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2014 bis 2017) zum Weltmeister gekürte Schwelmer.

Teilnahme mit „2fast4you“ geplant

Natürlich hatte er sich auf das Event gefreut, das rund um die Teams inklusive der Organisatoren in den letzten sechs Jahren sehr familiär war und extrem zusammengewachsen sei. Jöns: „Klar: Darauf freut man sich, und es ist einer der Gründe, warum wir Jahr für Jahr antreten.“

Mit demselben Team wie im Vorjahr, „2fast4you“, war die Teilnahme geplant. „Wir hätten dieses Jahr die sportliche Herausforderung gesucht. Der dritte Platz 2019 mit der knappen Niederlage im Halbfinale gegen den aktuellen Weltmeister hat uns gezeigt, dass wir leistungsmäßig konkurrenzfähig sind, um um einen weiteren Titelgewinn mitspielen können.“

Einzigartige Atmosphäre

Die Atmosphäre auf Schalke bezeichnet Uwe Jöns als einzigartig. „Das prall gefüllte Stadion lockt uns genauso wie auch die Biathlon-Weltelite, die jedes Jahr am Start ist. Wir werden zwar nicht jünger, hoffen aber auf eine schnelle Verbesserung der Corona-Situation und dass der Sport mit all seinen positiven Emotionen auf und neben dem Platz wieder ohne gesundheitliche Risiken stattfinden kann“ setzt Jöns nach dem Jahr mit der Corona-Pause auf eine Fortsetzung seiner Karriere als erfolgreicher Schneeball-Werfer.