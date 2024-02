Auf sieben soll acht folgen: HSG will die Serie ausbauen

Gevelsberg Während die Landesliga-Frauen der HSG Gevelsberg/Silschede einen starken Lauf haben, läuten bei der Reserve die Alarmglocken.

Mit der Empfehlung von sieben Siegen in Folge und Tabellenplatz zwei gehen die Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede am Samstagnachmittag um 15.00 Uhr in die Landesligapartie beim Tabellenachten HSG Lüdenscheid. Trainer Thorsten Stephan beklagte in der Trainingswoche zwar einige angeschlagene Spielerinnen, gibt sich für das Duell mit Lüdenscheid aber trotzdem zuversichtlich. „Wir haben einen sehr guten Lauf, das Team entwickelt sich super. Daran müssen wir mit der gleichen Einstellung wie in den letzten Wochen anknüpfen.“

Das Hinspiel endete klar mit 33:21 für die Gevelsbergerinnen, Stephan rechnet in fremder Halle am Samstag mit einer komplett anderen Partie. Die Lüdenscheiderinnen sind heimstark, trotzten dem Tabellendritten aus Dorstfeld im Januar einen Punkt ab und bewiesen, dass mit ihnen jederzeit zu rechnen ist. „Es braucht von Anfang an die nötige Einsatzbereitschaft, dann haben wir gute Chancen unseren Lauf am Samstag fortzusetzen.“

HSG-Reserve steht in Bochum unter Druck

Deutlich schwieriger gestaltet sich die Situation für Coach Marco Luciano und die männliche Landesligamannschaft der HSG II. Durch die Pleite in letzter Sekunde gegen den TV Lössel rutschte die HSG ans Tabellenende. Am Samstag um 19.15 Uhr treten die Gevelsberger bei Teutonia Riemke an und hoffen auf eine Überraschung, um sich im Kampf um den Klassenerhalt zurückzumelden.

In den vergangenen Jahren bewiesen die Gevelsberger regelmäßig, dass sie mit dem Rücken zur Wand zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Die Vorzeichen sind alles andere als positiv, personell hofft Luciano zumindest auf den ein oder anderen Rückkehrer. Das Hinspiel in Gevelsberg war eine deutliche Angelegenheit für Riemke, 19:31 hieß es am ersten Spieltag aus Sicht der HSG. Den guten Rückraum sowie das Kreisspiel des Gegners bekamen sie seinerzeit überhaupt nicht in den Griff, zudem war die HSG-Reserve deutlich ersatzgeschwächt.

Offensiv dürfen sich die Gevelsberger die überhasteten Phasen mit vielen Fehlern nicht erlauben, die im bisherigen Saisonverlauf mehrfach ausschlaggebend für bittere Punktverluste waren. „Wir dürfen jetzt nicht abreißen lassen und müssen gegen einen Gegner wie Riemke versuchen, uns mit unseren Tugenden ins Spiel zu kämpfen“, gibt Luciano seiner Mannschaft die Richtung vor.

