Aufgeschnappt: Das sind die besten Anekdoten vom Wochenende

Ennepe-Süd. Wir haben die besten Geschichten vom Wochenende zusammengetragen: Unter anderem verkleidete sich ein Fußballer als Polizist.

Es war einiges los am vergangenen Wochenende. Die interessantesten Anekdoten abseits der Ergebnisse haben wir in unserem „Aufgeschnappt“, zusammengetragen.

Den Anfang macht der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal, dessen Spiel bei der SC Westfalia Herne bereits am vergangenen Freitag stieg. Diese außergewöhnliche Ansetzung hatte die Hochzeit von Verteidiger Florian Gerding als Grund. Der erfahrene Außenverteidiger hatte zu seiner Vermählung die Mannschaft ebenfalls eingeladen. Und da die Hochzeit am Samstag war, wollte der TuS verständlicherweise nicht am Sonntag danach spielen.

Am Ende wurde das gesamte Wochenende eine Erfolgsgeschichte: Erst der Sieg am Freitag in Herne, dann die Hochzeit von Florian Gerding und am Sonntag der Klassenerhalt – bedingt durch die Ergebnisse der Konkurrenten. Da dürfte sich auch Stürmer Nicolas Külpmann freuen, der auf Bildern der Hochzeit als Police Officer zu sehen war.

Diskussionen um Eintrittsgelder

Eigentlich ist der Eingang zum Sportplatz am Hundeicken, wo am Sonntag das Derby zwischen dem FC Gevelsberg-Vogelsang und dem SV Ararat Gevelsberg stieg, relativ klar. Nur direkt am Vereinsheim können Besucher den Sportplatz betreten. Doch statt an diesem schmalen Durchgang vor dem Spiel Eintrittskarten zu verteilen und dementsprechend zu kassieren, gingen Vertreter des Gastgebers während der Halbzeitpause um den Sportplatz und sammelten die Eintrittsgelder ein.

Das sorgte mit unter für Diskussionen unter den anwesenden Zuschauern und einige versuchten sich aus der ganzen Geschichte raus zu reden. Die Vereinsvertreter blieben hart, und sammelten so von den knapp 100 Zuschauern den ein oder anderen Euro für die Vereinskasse ein. Vielleicht macht man das beim nächsten Mal einfacher, indem man direkt bei Betreten des Sportplatzes abkassiert.

