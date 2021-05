Aufstieg: HV Westfalen hält an Idee fest

Ennepe-Süd. Darum bleiben die Aufstiegschancen für HSG Gevelsberg-Silschede und TG Voerde bestehen.

„Bis jetzt haben wir lediglich eine Interessen-Bekundung der Vereine entgegengenommen“, bringt es Andreas Tiemann, Vizepräsident Spieltechnik beim Handballverband Westfalen, auf den Punkt. Eine Entscheidung über geplante Aufstiegs- und Pokalrunden wird wohl erst Ende Mai oder Anfang Juni fallen. Und damit auch, ob die HSG Gevelsberg-Silschede die Chance bekommt, in die Oberliga aufzusteigen und TG Voerde in die Verbandsliga.

Nur eine sportliche Lösung – kein Losentscheid

„Die Ausführungen des Landessportbundes wurden mit der Staatskanzlei abgestimmt, und es sind ja einige Lockerungen vorgesehen“, stellt der 43-jährige Funktionär aus Hille klar. Danach ist Kontaktsport in Sporthallen erlaubt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 50 liegt, allerdings nur für zehn Personen aus drei Haushalten oder für beliebig viele Kinder bis 14 Jahre. Normales Mannschaftstraining bei Männern und Frauen ist damit noch nicht erlaubt.

Auch der HV Westfalen stellt sich bei einer teilweise um den Schwellenwert von 100 liegenden Sieben-Tages-Inzidenz die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass in allen beteiligten Kreisen in vier bis sechs Wochen gespielt werden kann. Andreas Tiemann will allen Vereinen, die an Aufstiegs- und Pokalrunden teilnehmen wollen, nach Lage der Dinge wohl bis Ende nächster Woche einen definitiven Meldetermin vorgeben. „Wenn wir nicht spielen können, wird auf keinen Fall das Los entscheiden. Es muss eine sportliche Lösung erzielt werden. So sieht es auch die DHB-Spielordnung vor,“ stellt Tiemann klar.

