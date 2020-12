Aus Milspe über Ennepetal nach Voerde in die Reuse

Ennepetal BSC Ennepetal -- das ist nicht nur Bahngolf. Das hat sich vor einem Vierteljahrhundert dahinter verborgen.

Wer heute „BSC Ennepetal“ googelt, dem wird der erfolgreiche, auf der Anlage am Gevelsberger Ochsenkamp beheimatete Bahnengolf-Sportverein angezeigt. Dass es einst einen Basketballverein gleichen Namens gegeben hat, das verschweigt die Suchmaschine. Der ist allerdings auch seit fast einem Vierteljahrhundert Geschichte.

Gründung aus finanziellen Gründen

Doch der Reihe nach. Als erster Verein bot die Milsper Turnvereinigung in Ennepetal Basketball an. Aus finanziellen Gründen machte sich die dortige Abteilung aber sehr bald, 1977, unter dem Namen BSC Ennepetal selbstständig. Zuvor hatte bereits Heinz Westerfeld, Lehrer am Reichenbach-Gymnasium Ennepetal (RGE) Basketball-AGs in seiner Schule angeboten. 1980 dann trat die TG Voerde an Westerfeld heran, um unter ihrem Dach eine Basketball-Gruppe für interessierte Jugendliche aufzubauen. „Daraus wurde dann sehr schnell mit den Schülern die Basketball-Abteilung“, erinnert sich Westerfeld.

Zwei Basketball-Vereine in Ennepetal

Damit gab es in der Klutertstadt zwei Basketball-Vereine. Und die Konkurrenz untereinander war, nun ja, ausgeprägt. Bei den Nachbarschaftsduellen zwischen der TG und dem BSC flogen vor allem bei den Jugendspielen meist die Fetzen, wie die Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der TG Voerde 2012 berichtet.

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/die-schwelmer-vereins-fusions-tradition-id231151068.html

Bei den Herren waren beide Vereine auf Augenhöhe und spielten mit ihren ersten Mannschaften in der Bezirksliga. Bei den Damen und im Jugendbereich aber lag die TG vorn. Ihr Damenteam spielte in der Landesliga und in der Saison 1988/89 sogar in der Oberliga. Nur die Herren kamen nicht aus der Bezirksliga heraus. Andere Vereine nutzten die gute Jugendarbeit und warben die besten Spieler ab. Trainer Heinz Westerfeld bemühte sich deshalb um eine Zusammenarbeit mit dem Nachbarn und Konkurrenten BSC Ennepetal. „Beide Herrenteams schafften alleine nicht den Aufstieg in die Landesliga – deshalb habe ich die Bildung eines Spielgemeinschaft angeregt“, berichtet Westerfeld.

Wie zwischen Schalke und Dortmund

Das ging jedoch nicht ohne Schwierigkeiten über die Bühne, vor allem von Seiten des BSC gab es erheblich Widerstände. „Wie zwischen Schalke und Dortmund gab es da starke Animositäten“, erinnert sich Westerfeld. „Anfänglich mussten wir bei Jugendspielen immer darauf achten, dass sich die Jungs nicht an die Köpfe gingen – obwohl sie in der Schule ja in derselben Klasse, teilweise sogar nebeneinander saßen.“ Das hatte sich aber nach sechs, acht Wochen erledigt.

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/erfolgsstory-bleibt-am-gevelsberger-hundeicken-zunaechst-aus-id231096634.html

Unterstützt von Axel Montag vom BSC waren beide Vereine schließlich die Spielgemeinschaft unter dem Namen „BSC/TGV Ennepetal“ eingegangen. Positiv wirkte sich dabei aus, dass der BSC mit Axel Montag, Karl-Heinz Fischer, Uli Kerkenberg, Frank Bauschulte, Christian Vormann und Mark Knuff eine ganze Reihe von Trainern in die „Ehe“ einbrachte.

Erfolgreiche Spielgemeinschaft

Sportlich war die Spielgemeinschaft erfolgreich. Gleich in der ersten Saison (1989/90) gelang der Herrenmannschaft der Aufstieg in die Landesliga. Mit dabei waren mit Martin Röse, Frank Bauschulte und Thorsten Schwippert drei BSC-Spieler. In der neuen Umgebung etablierte sich die Spielgemeinschaft unter Aufstiegstrainer Wolfgang Romba langfristig, schnupperte sogar eine Saison lang Oberliga-Luft. Auch der Jugendbereich florierte. Hier war die Spielgemeinschaft in den folgenden Jahren meist in allen Altersklassen vertreten. Die Zahl der zum Spielbetrieb gemeldeten Teams erreichte in der Saison 1994/95 mit 18 einen Höchststand.

Gymnasium profitiert

Von der guten Jugendarbeit der TGV und des BSC, später dann in der Spielgemeinschaft, profitierte immer wieder auch das RGE. 1989 wurde die C-Jungen-Schulmannschaft unter Heinz Westerfeld zunächst NRW-Landesmeister und belegte beim Bundesfinale in Berlin dann den dritten Platz unter zwölf Mannschaften.

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/gruendung-des-fsv-gevelsberg-beginn-einer-erfolgsstory-id231047394.html

Der stark gewachsene Spielbetrieb in den Boomjahren von 1989 bis 1996 forderte auch seinen finanziellen Tribut. Dadurch bekam der BSC als relativ kleiner, eigenständiger Verein immer häufiger Schwierigkeiten, seinen Anteil an der Finanzierung der Spielgemeinschaft zu leisten. Ein Ausweg wäre nur über eine drastische Erhöhung der Mitgliedsbeiträge möglich gewesen. Dagegen konnten die Voerder Basketballer mit einem Großverein im Rücken und vielen Beitrag zahlenden, aber keine Kosten verursachenden älteren Turnern weiterhin zu moderaten Mitgliedsbeiträgen ihrem Sport nachgehen.

Angebot beudetet das Aus

Gar nicht „amused“ war deshalb ein Teil des BSC-Vorstandes, als 1996 rund 90 Prozent aller Spielerinnen und Spieler seines Vereins das Angebot annahmen, in die TG Voerde überzutreten. Damit war das Aus für den BSC Ennepetal besiegelt und die TG Voerde – bis heute – die einzige Adresse für Basketball in der Klutertstadt.

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/