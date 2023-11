Aus zwei mach eins: Schwelm und HCE gewinnen den Kreispokal

Schwelm Weil beide Teams nicht mehr genügend Spielerinnen hatten, schlossen sich die Teams aus Schwelm und Ennepetal zusammen. Mit Erfolg.

Noch vor einigen Monaten stand das Frauenteam der RE Schwelm vor einer ungewissen Zukunft, nun können sich die Schwelmer Handballerinen stolz Kreispokalsiegerinnen nennen. Das in der Sommerpause neu gebildete Team, welches aus dem Schwelmer Nachwuchs und Spielerinnen aus dem letztjährigen Kader des HC Ennepetal besteht, hat sich vorzeitig den ersten Titel gesichert. „Das haben wir vor der Saison alle nicht erwartet“, sagt Trainer Andreas Süß, der das Team gemeinsam mit Silke Schulte-Bausenhagen führt.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Der Kreispokal wurde zwischen acht Teams im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Schon nach sechs von sieben absolvierten Spielen war der RE der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Besonders beeindruckend ist, wie schnell die Spielerinnen als Team zusammengewachsen sind. „Wir haben einfach eine tolle Truppe. Die ehemaligen Ennepetalerinnen gehen mit ihrer Erfahrung voran, unsere jungen Spielerinnen haben alle einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Da ist eine super Einheit entstanden“, lobt Süß sein Team.

Gute Frühform des Schwelmer Teams kein Zufall

Von Beginn an zeigte sich die gute Abstimmung bei der RE, welche sich vor allem in der Deckung enorm stark präsentierten. Gleich im ersten Spiel setzten sie sich überraschend beim Favoriten aus Selbecke durch. In den weiteren Partien stellten sie mit fünf Erfolgen klar, dass die gute Frühform kein Zufall war. Mit dem Erfolg in Voerde machten sie dann am vergangenen Sonntag alles klar.

Eine der Spielerinnen, die schon im Vorjahr für die RE auflief, ist Klara Maurer. Die 18-Jährige sammelte bereits einige Spielzeiten in dem Team, welches sich zum Großteil nach der letzten Saison auflöste. Sie selbst legte ebenfalls eine Auszeit ein, ehe sie vor einigen Wochen zur RE zurückkehrte. „Dass es in Schwelm weitergeht, hat für mich super gepasst.“ Mit ihren Teamkolleginnen aus der A-Jugend, für die sie ebenfalls aufläuft, hatte sie schon im letzten Jahr einen guten Eindruck im Frauenbereich hinterlassen.

Die Chemie mit den Ennepetalerinnen stimmt

Die Chemie mit den vielen Neuzugängen vom HCE stimmt, eine Grüppchenbildung gebe es nicht. „Neben dem Feld und während der Spiele merkt man nicht, dass wir alle erst seit kurzer Zeit zusammenspielen, deswegen macht es umso mehr Spaß.“ Nach dem Gewinn des Kreispokals geht der Blick der RE auf die anstehende Kreisligasaison, welche Mitte Dezember mit dem Auswärtsspiel bei der TG Voerde II beginnt. Der Rückenwind durch den bisherigen Höhenflug soll in die Liga mitgenommen werden. „Wir möchten diese Entwicklung fortsetzen und natürlich oben mitspielen. Die Lust auf Handball ist auf jeden Fall bei allen riesengroß“, sind sich Süß und Maurer einig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm